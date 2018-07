Sinergias y redes culturales: las ruedas de negocio de MAPAS abren fronteras

El viernes y sábado se respiraba complicidad, ilusión y creatividad en los pequeños corrillos que se formaban en el hall que da paso a la biblioteca de TEA Tenerife Espacio de las Artes. Dentro, un murmullo contenido salpicado de algunos “i am so exciting with this project” (“Estoy emocionada con este proyecto”, en español), miradas atentas a las pantallas de ordenadores y tablets, muchas tarjetas de presentación sobre las mesas y cada cierto tiempo una voz resonando para informar de que quedaban tres minutos para acabar las reuniones. Finalizado ese tiempo, un apretón de manos o un abrazo, y vuelta a empezar.

La esencia del Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur (MAPAS) son estas minicitas de trabajo o ruedas de negocio (su nombre oficial) de 12 minutos de duración. En ellas, 143 programadores de teatros, espacios culturales, festivales y otros eventos de 40 países van recibiendo en sus puestos a los artistas de América Latina, África y Sur de Europa que quieren vender sus proyectos.

Uno de los grupos que lo ha logrado es Ruts & La Isla Music, una de las banda de reggae más consolidadas de Canarias. Se irán de gira por Colombia junto al programador Jaime Muñoz (Two Inky Produce), que prácticamente los había seleccionado ya en cuanto se puso a estudiar en su Colombia natal a los grupos de música que habían sido seleccionados por MAPAS para esta segunda edición.

“Es una grandísima oportunidad para hacer mayor el mercado de nuestra música y poder llevarla a otros lugares”, comenta Ruts, líder y vocalista del grupo. “Se hace necesario porque el mercado en Canarias es pequeño, y más cuando uno hace sus propias canciones. Entonces, eventos como MAPAS abren un mercado donde lo importate son las composiciones y música originales. Hemos visto a catorce y quince programadores 14-15 de Latinoamérica. Nos enfocamos en ese territorio porque creemos que es lo más cercano y menos complicado para nuestro proyecto”. MAPAS, dice Ruts, es una oportunidad para que cualquier otro país como Brasil, Chile o Colombia programen algo internacional pero al mismo tiempo les resulte cercano. “Culturalmente los canarios tenemos mucha conexión con Latinoamérica”.

La cantante y compositora destaca de MAPAS el haber puesto a unos expertos (Tomar Muhr y Marcelo Bones) “que conocen el mercado y cómo funcionan este tipo de reuniones y nos han dado las herramientas necesarias para poder optimizar esos 12 minutos”. En su caso, elaboraron un vídeo de tres minutos, grabado en el Carnaval Reggae Festival, donde se puede ver quiénes son y cómo interactúa con el público.

Entre los trucos que dan para los artistas que quieran probar suerte el próximo año, Toño Alonso, batería y manager del grupo lo tiene claro. “Que se apunten y vayan a cada una de las reuniones previas para venir lo mejor preparado posibles a las reuniones, y elegir bien a los programadores y mercados que les interesen”.

Pero las reuniones no solo se quedan entre programadores y artistas. Se crean sinergias realmente interesantes entre los distintos actores que participan de alguna manera en MAPAS. Jaime Muñoz afirma que “hay una red de negocios que se está tejiendo. Hablábamos hace poco de que las industrias creativas solo dependen de cómo las tejamos. Si se sabe hacer contacto vas a ir ampliando esa red. Somos muchísimos los que estamos tratando de construir un lugar nuevo para las artes escénicas. La música a nivel global empieza a convertirse en una familia”.

Seguimos metafóricamente en Colombia hablando con el programador del Teatro Pablo Tobón Uribe, Juan Sánchez: “Conocí esto gracias a la experiencia hermana de Circulart (organizador de MAPAS junto al Cabildo de Tenerife y unahoramenos), donde muchos amigos del gremio de diferentes áreas y disciplinas que vinieron a Tenerife el año pasado y destacaron comentarios muy importantes sobre el impacto que tuvo. Era como un sueño poder estar en esta segunda edición y me voy con las expectativas cumplidas, con personas muy importantes para el circuito internacional y un nivel de los espectáculos impresionante”.

Una de los nuevos países que participaba este año es Australia, a través de la programadora Millie Millgate, de Sounds Australia. Afirma que MAPAS es “el tipo de evento al que daríamos una delegación y puede ser una oportunidad de lanzamiento para los artistas australianos en el futuro”. Uno de los proyectos que más le gustó fue El hombre que bebió con Dylan Thomas, del canario Andrés Molina.