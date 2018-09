Ana Guerra hace esta inesperada confesión en ‘El hormiguero’

Ana Guerra, la popular tinerfeña exconcursante de Operación Triunfo, participó el pasado jueves en el programa de Pablo Motos, El hormiguero, en Antena 3, su objetivo: promocionar su último tema, Ni la hora, que interpreta junto a Juan Magán.

En este segundo encuentro con el programa de Trancas y Barrancas -esta vez Petancas- (la primera vez fue junto a Aitana Ocaña y Lo malo), la cantante repasó varios temas de actualidad. Muy nerviosa le aseguró a Motos que solo había dormido “45 minutos” antes de llegar al programa.

Entre sus declaraciones, confesó lo que muy pocos sabían: Ni la hora no es una canción que le encante. “Con esta canción me pasó de todo. Pensaba, ‘la tengo que defender’… y me dejó de gustar. Me peleé con el tema”, aseguró y matizó: “A mí me gusta, pero sí es verdad que me parece lenta”.

Fue el público el que hizo que le comenzara a gustar: “Cuando la lanzas, ves que tiene más de un millón de reproducciones, que la gente se la sabía en un concierto de “OT” en Murcia… y claro, luego que Juan Magan apuesta por mí. Que ese señor sabe lo que hace, pues claro…”.

Motos aprovechó para regalarle un disco de platino simbólico. “Me encanta venir aquí, cada vez que vengo me regalas cosas”, concluyó Guerra.