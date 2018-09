Anselmo Pestana: “Me hubiera gustado otra actitud de CC en muchas cosas”

Anselmo Pestana comunicó la semana pasada a la ejecutiva del PSOE palmero lo que todos sabían, que será candidato en las próximas elecciones a la Presidencia del Cabildo. De hecho, es el único partido donde no hay dudas sobre la candidatura a esta institución que preside Pestana con el apoyo de Coalición Canaria. Un Cabildo en el que la gestión del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) se ha convertido en el principal flanco de críticas contra su presidente, no solo desde la oposición, sino por parte del partido que cogobierna con los socialistas.

– ¿La isla está paralizada por el freno de ciertos proyectos ?

“Hay muchas cosas en marcha y pese a que han tenido dificultades en algún momento, estamos, por ejemplo, a punto de ver la apertura de dos centros de visitantes con un claro interés turístico, como la Cueva de Las Palomas y El Tendal. La obra civil del centro de visitantes del Roque de los Muchachos está prácticamente terminada. Ahora estamos con el encargo del equipamiento, que en once meses estaría terminado. Estamos a un nivel de paro prácticamente previo a la crisis. Hemos bajado 3.200 parados”.

– ¿Pero no sigue siendo demasiado elevado con toda la inversión pública que hay?

“También hay un sector turístico que va mucho mejor y eso ha tenido una repercusión directa en la creación de empleo y riqueza de la Isla. Pero La Palma tiene una dificultad. En el PSOE, en 2001, planteamos un Plan de Anticipación Económica. El envejecimiento de la población, un mercado pequeño, un sector platanero que lo importante era mantener su nivel. No se nos hizo caso entonces. Estamos hablando de hace 17 años. Con la reactivación de la obra pública en los próximos meses habrá un boom de inversión pública desconocido en La Palma en décadas, tras superar las dificultades que hemos tenido en sacar algunos proyectos y otros obstáculos que algunos nos han puesto en el camino se van solventado. Yo espero alcanzar niveles de paro que estén incluso por debajo de las cifras de la precrisis”.

– ¿En tan poco tiempo?

“En 6, 7 u 8 meses debería producirse un intenso movimiento económico en la Isla”.

– Teniendo en cuenta que habrá una demanda importante en la construcción con el Fdcan, ¿se está acertando con la política de empleo?

“No solo el Fdcan. También el Plan Sociosanitario. Si no pasa nada, en enero estaremos sacando el Hospital de Dolores. Un proyecto de nueve millones de euros. Ahora tenemos un curso de formación para operadores de telefonía porque hay dificultades para encontrar gente cualificada para extensión de fibra y su mantenimiento. Una crisis de diez años no se arregla en dos años”.

– ¿El Fdcan los ha desbordado?

“Las cosas están saliendo. Unas con retrasos, que no digo que algunas no sean imputables al Cabildo. Pero son incomprensibles las críticas del alcalde de El Paso, cuando hay retrasos en obras imputables a él. Es el alcalde que más obstáculos ha puesto para poner en marcha el Fdcan”.

– ¿Y por qué?

“Creo que tiene una estrategia ante la preocupación de que las cosas salgan al final desde el Cabildo. A pesar de que nosotros hemos colaborado con él sin ningún problema. Pero retrasó cuanto pudo poner a disposición los terrenos para sacar adelante dos zonas comerciales abiertas. De las otras dos obras, en una no ha modificado el Plan General, que nos dijo que lo tendría en noviembre de 2016 y para la otra no tiene adquirido los terrenos para ejecutar una obra del Fdcan. El que crítica tiene que ser responsable de su actuación”.

– ¿Pero desde CC critican que La Palma es la única isla donde sufre retrasos?

“Yo también hablo con responsables de otras islas y sé las dificultades que han tenido incluido alcaldes, que han pedido prórrogas de actuaciones para los que tenían dos años. Es algo normal. En la relación con el Estado, tanto con el PP como ahora con el PSOE, hemos visto colaboración para dar margen en los plazos y que las cosas al final salgan, pero con el Fdcan hay más corsé. No sé cuál es la causa de esta obsesión, porque nosotros somos flexibles. Algunos ayuntamientos nos han pedido casi dos años de más para determinadas obras”.

– Ustedes gobiernan con CC. ¿No es contradictorio?

“Parece que hay dos coaliciones: una que colabora, cogobierna, es corresponsable, y otra que quiere sustituir a la que está colaborando. Con el Fdcan hemos tenido retrasos en actuaciones pero también hemos cumplido etapas para generar un programa que a partir de ahora caminará sin problemas. A lo mejor el problema es que tienen miedo de que ruede de verdad el programa que está diseñado para generar economía y progreso en la Isla”.

– Lady Barreto teme que no lleguen a tiempo en esta prórroga del Fdcan y se produzca un conflicto institucional.

“Parece que más que lo duda es que lo desea. Lo que dijo me parece una falta de respeto entre instituciones. Agradecemos la prórroga que nos ha dado el Gobierno y nos intentaremos ceñir a ella. En sus declaraciones, en lo que llevan insistiendo hace tiempo, parece que están metiendo presión para que no salgan las cosas. No ha habido tres prórrogas, sino dos de tres meses, cuando nosotros estamos dando plazos de dos años”.

– ¿También le critican por querer protagonizar el Fdcan y no contar con los ayuntamiento?

“Eso no es verdad. Ha habido consenso con todos los ayuntamientos en las bilaterales, menos con El Paso, que se opuso a poner a disposición terrenos. Dos meses después apareció el documento de cesión. Seguramente alguien le aconsejó que no era buena imagen que se opusiera a que salieran las cosas”.

– ¿Ustedes también cogobiernan en El Paso. ¿No es todo un poco kafkiano?

“En ese sentido hay malestar. La responsabilidad de los cogobiernos y dar estabilidad a las instituciones, que es lo que intentamos buscar y respetar los acuerdos. Si alguien no los quiere respetar no está en la posición de nuestros compañeros, ni la del Cabildo”.

– ¿La Ley de Islas Verdes está dando resultados?

“Con el alquiler vacacional ha habido un incremento notable con cerca de 1500 camas turística nuevas. Dentro de poco habrá buenas noticias en inversión privada. Estoy contento porque se está rehabilitando patrimonio hotelero existente, se recupera una instalación que estaba cerrada y pequeños hoteles o villas que están saliendo adelante en algunos municipios. Sé que hay gente negociando proyectos que llevan aquí muchos años maduros”.

– ¿La Fuente Santa ha vuelto a dar marcha atrás por contemplar camas?

“No era solo eso. Había otras dificultades de procedimiento. Teníamos que empezar a tomar decisiones conforme a los informes. Pero el camino ya está andando y estamos en la fase final del proceso que sabíamos que iba a ser difícil. Creo que el próximo año podremos licitar el balneario”.

– ¿Se presenta a la reelección?

“Esta semana (en referencia a la anterior) hubo ejecutiva y manifesté mi deseo de presentarme”.

– ¿Qué expectativas tiene?

“A lo mejor ese es el problema”.

– ¿Son tan buenas?

“Sí, son buenas”.

– ¿Estas dificultades con CC hacen difícil pensar en una reedición del pacto?

“Cada uno siembra lo que quiere. Por nuestra parte el nivel de lealtad en los pactos está más que demostrado. Después habrá discrepancias y se podrán incluso pactar las discrepancias. Pero sí me hubiera gustado en muchas cosas otra actitud de CC con un socio que ha sido leal en las instituciones en que estamos cogobernando”.

– ¿Ya tienen recambio para Sergio Matos?

“Vamos a verlo, porque hay que tomar decisiones pronto. Para mí el mejor candidato es Sergio Matos”.

– ¿Cree que puede rectificar su decisión de dejar la política?

“Respetando su opinión, también le he transmitido que la mejor opción para el PSOE es que sea el candidato a Santa Cruz de La Palma”.

– ¿Y en Los Llanos?

“Se someterá a primarias. Tenemos buenos equipos, gente acercándose ahora al partido, con interés por militar y colaborar. Creo que ahí podemos mejorar francamente los resultados”.

– ¿Alicia Vanoostende será la candidata a la alcaldía?

“Ella es la secretaria general y hay gente también en la ejecutiva y por fuera. Lo importante es hacer un buen equipo. Una cara reconocible y un buen equipo”.

– ¿Cómo ve a su partido en Canarias de cara a las elecciones?

“Hay encuestas y en general todas dan mejoras al PSOE. El viento de Moncloa también ayudará. Creo que tenemos un buen candidato, Angel Víctor, que ha madurado en distintas administraciones, con los pies en la tierra, y capaz de dialogar con todo el mundo”.

– ¿Qué balance hace del Gobierno de Sánchez?

“Es un Gobierno que está cumpliendo compromiso. Ha habido tropiezo con dos ministros, que ha puesto el listón también alto y algunos de otras fuerzas políticas tendrán que revisarlo. Hay políticas que la gente está valorando y eso se refleja en las encuestas”.

– ¿Qué le parece la aprobación de la exhumación de los restos de Franco?

“Es un acto debido de la democracia española y se tenía que haber hecho hace muchos años. Un espacio público tiene que estar reservado para gente cuyos valores y trabajos sean capaces de ser reconocidos y valorados por todos. En patrimonio de todos no parece adecuado que esté enterrado el dictador incluso con sus víctimas. Después que su familia lo homenajee donde quiera. Pero no me parece lógico que un espacio público se reserve a un dictador. Creo que es algo insólito en las democracias europeas”.