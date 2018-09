Buscan a este agresor sexual en Tenerife

La policía de Surrey, Inglaterra, pide la colaboración de la sociedad isleña para detener a un hombre acusado de agresión sexual y que se encuentra escondido en Tenerife.

A través de su cuenta de Twitter, la policía publica un retrato robot del delincuente, al que describe como un hombre negro, musculoso y con tatuajes en el cuello.

Does this man look familiar? We’ve released this e-fit following allegation of sexual assault in Tenerife on 19/6.

He’s described as black, in 40s, 5ft9, muscular+black ink tattoo on neck. Offence reported once victim returned home. Call 101 w/info.https://t.co/Xe250UZVPy pic.twitter.com/6gdgfbtHTN

— Surrey Police (@SurreyPolice) 17 de septiembre de 2018