El ‘desconocido’ tatuaje de Scarlett Johansson

La 70 edición de los Emmy 2018 ha dejado muchos titulares. Desde la sonada victoria de Juego de Tronos hasta la derrota de la favorita Elisabeth Moss por El cuento de la criada en la categoría de Actriz protagonista de drama, galardón que se llevó Claire Foy por su papel en The Crown. Una gala con marcado acento español, donde Penélope Cruz y Antonio Banderas se llevaron el aplauso del público, pero no el premio, como hemos contado en la página de al lado. Pero si hubo cosas que destacar, estas sucedieron en la alfombra dorada del Microsoft Theatre de Los Ángeles. Allí, una radiante Scarlett Johansson posó junto a su actual pareja, el humorista Colin Jost, que tenía el encargo de presentar la gala junto al cómico Michael Che.

De lo más felices y sonrientes, la pareja derrochó amor en el photocall y la protagonista de Lost in Translation descubrió un tatuaje, hasta ahora desconocido, que tiene en su espalda. Unas grandes rosas acompañadas de un pequeño cordero decoran la espalda de la actriz norteamericana. Un tatuaje que no habíamos podido ver hasta ahora, y es que no sabemos cuándo Scarlett habrá decidido dejar su piel en manos de un tatuador.