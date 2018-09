El fotógrafo Richard Mosse vuelve a la Galería Leyendecker

La Galería Leyendecker de Santa Cruz de Tenerife vuelve a exponer el próximo día 5 de octubre, desde las 19.00 horas, la obra del reconocido fotógrafo Richard Mosse (Irlanda, 1980) un habitual en este espacio de arte de la Rambla de Santa Cruz. En El Castillo (The Castle), el artista se centra en la inmigración, el desplazamiento y la diáspora de pueblos que buscan un futuro mejor lejos de las guerras y la hambruna.

Considerado uno de los foto-artistas más cotizados del mundo, pasó de fotógrafo de guerra a especializarse como documentalista destacando por sus innovadoras propuestas. El irlandés ha trabajado en los conflictos de Iraq, Irán, Pakistán, Palestina, Haití y la antigua ex Yugoslavia, pero su trabajo fue mundialmente conocido por sus imágenes infrarrojas de la guerra del Congo, para la que utilizó una cámara de gran formato y la película Kodak Aerochrome, que no se fabrica. Se hizo con todas las existencias que pudo de una película originalmente diseñada para reconocimiento militar, identificar objetivos camuflados y el estudio de vegetación aérea. Esta película registra un espectro de luz infrarroja invisible para el ojo humano, representando el paisaje verde y los uniformes de los soldados en rosa y lavanda. Todo ese trabajo en El Congo lo reunió en la galardonada The Enclave, que ofrecía un planteamiento radical de representación y perspectiva del conflicto bélico.

Fiel a su espíritu de innovación y redefinición de la fotografía, Richard Mosse descubrió un nuevo tipo de cámara que empleaba el ejército de Estados Unidos y que detecta la radiación térmica, incluyendo la temperatura corporal. Inicialmente diseñada para seguir el rastro y disparar al enemigo a kilómetros de distancia, e identificar con precisión a un individuo día y noche, también se emplea como un sistema de vigilancia fronteriza y en misiones de búsqueda y rescate. En este aspecto, Mosse ha encontrado un aliado para trasmitir al espectador una nueva perspectiva sobre la crisis de los refugiados; así nació Incoming (El que entra), en el que trasmite su visión de la inmigración y el desplazamiento humano hacia Europa, y con cuyas imágenes monocromáticas tonalmente invertidas creó un documental junto al director de fotografía Trevorf Tweeten y el compositor Ben Frost.

En El Castillo nos muestra en gran formato paisajes con la cruda realidad de los campamentos temporales de refugiados, así como pasos fronterizos a lo largo de las rutas de migración a Europa desde Oriente Medio y África. Viéndolos en perspectiva, parece que nos encontremos en una aldea medieval. Con esta cámara termográfica capta imágenes panorámicas densamente detalladas en las que se muestran tiendas de campaña y refugios temporales, vallas, puertas, colas para comer y movimientos de animales y vehículos.

Mosse vive y trabaja entre Nueva York, Berlín y Londres, y ha recibido diversos premios como el Pictet Space 2017, Deutsche Börse Photography, Yale Poynter Fellowship in Journalism, B3 Award en la Bienal de Frankfurt, Guggenheim Fellowship, una beca del Pulitzer Center on Crisis Reporting y Leonore Annenberg Fellowship. A su edad, ya es fotógrafo de la prestigiosa agencia Magnum.

La Galería Leyendecker de Santa Cruz es la única de España que ha contado con varias exposiciones de Richard Mosse, al apostar por el talento del irlandés desde 2011, cuando no era tan conocido a nivel mundial. Es la tercera vez que expone en la Isla, algo muy destacable teniendo en cuenta que las mejores galerías del mundo pujan por exponer su trabajo.

Para el director de Leyendecker, Ángel Luis de la Cruz, Mosse es una persona “muy culta y a la vez humilde, con una gran vocación social y siempre usa y busca los medios y elementos para que su mensaje llegue a la gente debido a su implicación en los conflictos humanitarios”.