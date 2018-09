El Pleno de La Laguna acuerda la fiscalización de las cuentas de todos los grupos

El Pleno de La Laguna acordó ayer, por unanimidad, que las cuentas de todos los grupos políticos del Ayuntamiento sean fiscalizadas por la Intervención municipal, así como que el portal de transparencia municipal publicite mensualmente los ingresos y gastos de los grupos. Este acuerdo se alcanzó tras un intenso y largo debate, que tuvo su raíz en la última reunión de la Comisión de Hacienda, en la que se trató, previo informe favorable de la secretaria del Pleno, la solicitud de Fernando Gortázar, exconcejal de Ciudadanos, para que se realizara una auditoría a las cuentas de su antiguo grupo, y en la que la portavoz de Ciudadanos, Teresa Berástegui, solicitó que se auditaran también las cuentas de todos los grupos del Ayuntamiento.

Un debate que se trasladó ayer al Pleno, con una moción de Ciudadanos y el expediente de la Comisión de Hacienda. El concejal Javier Abreu criticó el informe de la secretaria permitiendo que un ciudadano haga una petición así sobre un grupo en concreto, mientras que el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, el concejal de Unid@s se puede José Luis Hernández y la propia Berástegui, denunciaron que se quisiera fiscalizar las cuentas de un solo grupo, lo que calificaron de “discriminatorio” e “inaceptable”. El portavoz del PP, Antonio Alarcó, añadió que “no se puede abrir una investigación a alguien de un partido”, y si detrás de todo esto “hay una vendetta, peor, porque no me voy a prestar a ninguna vendeta hacia nadie de aquí y contra ningún partido”. Asimismo, José Luis Hernández apuntó que “quizás lo que tenemos aquí es que se le está pasando factura a Ciudadanos por no haber ido a comer del millo que CC le ponía en la mano”.

A este respecto, el equipo de Gobierno, CC y PSOE, respondió que aceptaba que se auditaran las cuentas de todos los grupos, incluidos ellos, aunque criticaron las acusaciones y “las intenciones de algunos de liarlo todo para que algunos parezcan más transparentes que otros”.

Asimismo, cuestionado por Javier Abreu sobre desde cuando la Intervención municipal no fiscaliza las cuentas de los grupos, el interventor apuntó que él solo podía afirmar que desde abril del año 2010.

Por otra parte, el Pleno rechazó ayer la reprobación de la concejal de Bienestar Social, Flora Marrero, tal y como pedía el PP, tras la dimisión del director del proyecto La Laguna, ciudad amigable con las personas mayores.

En cambio, se aprobó una enmienda a la totalidad de CC en la que se acordó “dotar al proyecto de un equipo técnico multidisciplinar que garantice la máxima calidad de orientación y asesoramiento”, así como convocar una mesa informativa con todos los agentes del proyecto, y todos los grupos políticos, “sobre el estado del proyecto”.

Abreu critica al Pp

Sin embargo, en medio del debate, el concejal Javier Abreu reprochó a Alarcó que pidiera la reprobación de Flora Marrero, para “fingir ante el pueblo de La Laguna, pero nos ha traicionado a todos”, enfatizó. Abreu hizo referencia a las reuniones que la oposición y el PP habían estado manteniendo para proponer una moción de censura en La Laguna, “pero prefirieron vender a La Laguna a cambio de la Autoridad Portuaria, y puedo demostrar lo que digo”, apuntó.