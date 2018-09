El polémico desnudo integral de Tamara Gorro en Instagram del que todos hablan

Tamara Gorro siempre ha sido una mujer muy activa en las redes sociales desde su paso por el programa Mujeres y Hombres y Viceversa allá por el 2009. La influencer continuamente comparte, con quienes ella considera su “familia virtual” su día a día, desde sus vacaciones hasta los pasos que están dando sus pequeños.

La colaboradora de Telecinco ahora ha sorprendido a sus más de 1 millón de fans con una fotografía en la que sale de espaldas completamente desnuda y con los brazos extendidos en forma de cruz.

Tamara ha compartido su publicación más valiente con el siguiente mensaje: “Mujer en libertad”. Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre. #mamamolona #libertad”, ha escrito la youtuber.

Está claro que la mujer del futbolista Ezequiel Garay no para. Tamara sabe perfectamente combinar su vida de madre cuidando a sus pequeños Antonio y Shaila a la vez que mantiene una vida sana y hace ejercicio. Ejemplo de ello es la publicación en cuestión, en la que la colaboradora de televisión está orgullosa de tener un tipazo y la fotografía se ha llenado de comentarios alabando su cuerpo como “Dios la trajo al mundo”.