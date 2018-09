España gana a Australia en el último amistoso antes del debut mundialista (65-62)

El periodista José Antonio Felipe narra en vivo el desarrollo del partido amistoso que enfrenta a la selección española de baloncesto femenino contra la selección de Australia, una seria candidata a ganar el Mundial de Baloncesto Femenino de Tenerife 2018.

Primer cuarto: igualdad máxima entre España y Australia

España y Australia, como ya sucediera en la jornada de ayer, han reservado a algunas de sus jugadoras de cara al inicio del Mundial, más teniendo en cuenta que ambas se presentan como favoritas a la plata, teniendo en cuenta que el oro es algo que parece reservado a Estados Unidos. La buena defensa de las españolas está siendo fundamental para contener el ataque australiano, que no se encuentra cómodo. Eso, sumado a los seis tantos de Alba Torrens provocan que España haya cerrado el cuarto solo un punto por detrás de las oceánicas (14-15).

Segundo cuarto: más intensidad

Un parcial de 6-0 en los cuatro primeros minutos de segundo cuarto (20-15) corroboró las buenas sensaciones defensivas de España, que anotaba por medio de Xargay, Palau y Torrens lograba hacer crecer la renta a su favor (28-19). Las cosas salían a pedir de boca: las de Mondelo eran intensas en defensa y estaban acertadas en ataque.

Las jugadoras australianas lograrían reaccionar tras una zona defensiva que surtió efecto: 30-25 y duelo nuevamente igualado hasta que Astou Ndour, con dos tiros libres, recuperaba la renta de siete tantos para las suyas (32-25).

El 32-27 del descanso hace justicia a una España mejor, más intensa, y con muchas ganas de gustar al Santiago Martín.

Tercer cuarto

Australia, que solo ha alineado a ocho jugadoras, no es capaz de frenar el ataque español que trata, con velocidad, de romper su defensa. Las oceánicas, seguro, siguen escondiendo algunos de los sistemas que piensan poner en práctica en la Copa del Mundo, algo que no tiene que restar mérito a las jugadoras de Lucas Mondelo, que continúan manejándose con seguridad, logrando la mayor renta a su favor hasta el momento (43-33). La tónica no varía, con el equipo español llegando al final de este tercer tiempo con 49-42 en el electrónico.

Último cuarto

Pero las de Sandra Brondello no habían dicho su última palabra. En solo tres minutos, Australia recortó diferencias hasta dejar la ventaja en cinco puntos (53-48), pero un tiempo muerto español logró poner las cosas nuevamente en su sitio (57-48) acabando con la resistencia australiana.

El equipo español quería más y más, llegando a levantar al público de sus asientos con una bandeja de Anna Cruz que, a falta de tres minutos, sentenciaba el duelo (62-51). El 65-62 final servía para corroborar las buenas sensaciones de España pese a las ausencias australianas y para conectar, un poco más, a la afición tinerfeña con sus jugadoras.