España, todo o nada para luchar por las medallas

La selección española de baloncesto femenino disputará hoy en el Pabellón Santiago Martín ante Canadá (20.00 horas/Teledeporte) el decisivo cruce de cuartos de final en la Copa del Mundo de Tenerife, donde necesita recuperar sus mejores sensaciones para batir a un peligroso rival que llega invicto a esta cita. Canadá siempre ha contado con equipos muy poderosos físicamente y, en esta ocasión, ante las dudas que plantea el conjunto español en esta faceta, se antoja un rival muy peligroso. Las anfitrionas necesitan dar otro paso adelante si no quiere quedar relegada a los duelos del quinto al octavo.

Llega el momento de la verdad para un combinado español que no se ha bajado del podio desde 2013, en sus cinco últimos grandes torneos internacionales: Europeos, Mundial y Juegos Olímpicos, pero la afición confía en unas jugadoras que han dado el do de pecho cuando llega la hora de la verdad.

El juego de España durante el campeonato, salvo el debut ante Japón, no ha sido sobresaliente, más bien lo contrario, pues ha sufrido más de la cuenta tras no comenzar la anfitriona ‘enchufada’ los partidos, sin embargo el ADN competitivo de este grupo le ha permitido acceder a cuartos de final. Pese a todo, está a un paso de pelear de nuevo por las medallas metiéndose en una hipotética semifinal ante Australia o China.

Podría achacarse el mal juego a los problemas físicos que arrastran jugadoras tan importantes como Alba Torrens, a lo que se han sumado los nervios acumulados ante Bélgica y Senegal. El equipo está agarrotado, y esto puede pasar factura ante un rival que está “físicamente un paso por encima, pero son humanas, tienen puntos débiles y a ver si los podemos encontrar”, explicó Anna Cruz.

España deberá encomendarse a la regularidad de Astou Ndour y Marta Xargay, así como Laura Nicholls como bastión en la pintura y la acertada dirección del juego de Laia Palau.

Canadá contará con la ventaja de llegar con un día más de descanso tras cerrar una primera fase impecable al ganar a rivales como Francia. La selección norteamericana está liderada por la escolta Kia Nurse, la alero Nayo Raincock-Ekunwe, así como las exteriores Ayim y Langlois, además de Natalie Achonwa en la pintura.