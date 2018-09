Esta mascota de fútbol americano se confunde y se dispara en la entrepierna

La mascota de los Colorado Buffaloes, equipo de fútbol americano, un búfalo al que llaman Chip, quiso hacer la broma y acabó en la enfermería: se disparó en la ingle con el cañón lanzador de camisetas durante el partido que disputaba su universidad contra la de New Hampshire.

Un equipo de médicos tuvo que retirar a la mascota del campo en camilla. La mascota tuvo suerte, todo acabó bien: Chip regresó poco tiempo después y comunicó en Twitter que no había pasado nada grave.

The T-shirt! His groin! It works on so many levels! pic.twitter.com/L5vroxY2sm

My view of @Chipthebuffalo being carted off the field. I heard a loud bang and saw Chip down. Seems like a malfunction with the t-shirt cannon pic.twitter.com/GIq2P1VTXG

— SilverBuff (@silver_buff) 16 de septiembre de 2018