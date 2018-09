Oltra vuelve a la Isla para hacer realidad el sueño de Primera del CD Tenerife

El presidente del CD Tenerife y el secretario deportivo de la entidad han presentado este martes al nuevo entrenador blanquiazul, José Luis Oltra, quien reconoció que esta oportunidad que le vuelve a brindar el club es un “sueño cumplido. He hecho mucha fuerza para estar aquí hoy. Hasta ahora no se habían dado las circunstancias para volver, pero ya dije el día que me fui que siempre estaría dispuesto a volver. Siempre he dicho que en algún momento quería regresar”.

Mientras tanto, Miguel Concepción aseguró que Oltra “es el entrenador ideal que nos hace falta. Es un hombre del CD Tenerife y de la Isla. Le damos las gracias por aceptar y estar de nuevo con nosotros. Con tu trabajo, recuperaremos la ilusión. Bienvenido a tu casa”.

Por su parte, Alfonso Serrano reconoció que la decisión de destituir a Etxeberria fue “complicada y difícil, pero consensuada. Era lo mejor para el club. Tengo que ser honesto con el club y creo que es la mejor decisión que podía tomar. Sé en la posición que me deja esto, pero es lo mejor que podía hacer. A partir ahora empieza una nueva etapa y esperamos que sea muy positiva”.

Rueda de prensa para presentar a José Luis Oltra en el CD Tenerife.

Al respecto, el director deportivo reconoció que “tenía la esperanza de ver al equipo de Etxeberria de cuando llegó a la Isla, pero no lo hemos visto y me senté con el presidente para exponerle las medidas que se deberían tomar”.

Durante su rueda de prensa, el preparador valenciano aseguró que conoce al equipo y opina que tendrá a sus órdenes “una plantilla muy bien armada. Es compensada, es competitiva y me da diversas opciones para hacer varios dibujos tácticos. No voy a decir el objetivo a largo plazo, vamos a intentar ganar al Córdoba. Creo que el equipo puede aspirar a lo máximo”, sentenció.

José Luis Oltra, nuevo técnico del CD Tenerife, dirige este martes su primer entrenamiento.