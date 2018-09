Kike Calleja: “No tiramos basura en Las Gaviotas, era una recreación”

Tras el polémico vídeo difundido en redes sociales por una vecina de Santa Cruz, en el que reclama a Kike Calleja que no tire basura en la playa de Las Gaviotas para, según ella, “falsear la realidad y montar un paripé” en su programa Río salvaje (Be Mad), el presentador se defiende asegurando que su objetivo es justo el contrario: concienciar a los espectadores sobre la degradación del ecosistema y la pérdida de especies animales.

Calleja ha hablado para DIARIO DE AVISOS sobre esta “anécdota”, como él la califica: “En la grabación de un capítulo sobre el problema de los plásticos en las playas, decidimos hacer una recreación. Nos daba igual en cuál playa, y nos recomendaron ir a Las Gaviotas”. Confiesa que allí colocaron una bolsa de plástico, un mechero y una percha (que se encontraron en la arena), y que lo recogieron todo después. “Montamos un escenario como se hace en cualquier programa”, añade.

“Nosotros no vamos con una bolsa de basura tirándola por la playa, precisamente nuestro objetivo es crear conciencia sobre no tirar plásticos al mar”, apunta indignado. “Nos están acusando sin saber lo que estamos haciendo y sin ver el programa final”.

El presentador recuerda que va acompañado de especialistas y profesionales a grabar sus episodios. En esta ocasión, contó con el acompañamiento de dos biólogos muy reconocidos en las Islas. “Queríamos contar a los espectadores lo que tarda en deshacerse una bolsa, un mechero o una percha”.

Kike lleva toda esta semana trabajando en Tenerife. “Estamos encantados de estar aquí”, asegura pese a todo. No es la primera vez que la Isla es escenario de su programa. “Ya hemos venido otras veces y repetimos porque nos encanta Canarias. Esta vez nos hemos implicado en la difusión del peligro de los plásticos en los mares, también hemos hecho estudios del tiburón angelote, de los microplásticos y hasta participamos en la suelta de tortugas”.

Sobre la vecina tinerfeña que le pilló en un vídeo y lo difundió después en redes sociales, Kike relata: “Yo le estoy explicando lo que estamos haciendo y no me deja ni hablar. Yo le dije que mirara a ver qué hacía con ese vídeo, pero una vez publicado, no se puede hacer nada”.