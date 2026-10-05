La DGT intensifica los controles desde hoy: esto es lo que vigilará

La Dirección General de Tráfico (DGT) intensifica desde este lunes, 5 de octubre, la vigilancia de los conductores con una campaña especial que se prolongará hasta el próximo domingo 11. El objetivo será detectar distracciones al volante, con especial atención al uso del teléfono móvil, tanto en carreteras como en vías urbanas.
Los controles serán realizados por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y por las policías autonómicas y locales que se adhieran a la campaña. Además de la vigilancia a pie de carretera, la DGT utilizará cámaras instaladas en las vías, capaces de detectar, entre otras conductas, si una persona manipula el móvil mientras conduce.
La campaña responde al peso que siguen teniendo las distracciones en la siniestralidad. Según los datos publicados este lunes por Tráfico, fueron un factor concurrente en 15.707 siniestros registrados en 2025, el 21% del total.
Su incidencia aumenta en los accidentes con peores consecuencias: estuvieron presentes en 444 siniestros mortales, lo que representa el 32%. De esta forma, las distracciones se mantienen como el factor concurrente más habitual también en los accidentes mortales.
El móvil, en el punto de mira de la DGT
Aunque existen numerosas formas de perder la atención durante la conducción, el teléfono móvil continúa siendo una de las principales preocupaciones de Tráfico.
Los resultados de la campaña desarrollada entre el 6 y el 12 de octubre de 2025 muestran su importancia: el 47,4% de las denuncias interpuestas estuvo relacionado con el uso del móvil al volante. En aquel dispositivo participaron 397 municipios de 42 provincias.
La DGT recuerda que una distracción puede ser visual, auditiva, física o cognitiva. Hablar con otros ocupantes, comer, manipular los sistemas del vehículo o utilizar un teléfono pueden desviar la atención necesaria para conducir con seguridad.
Los datos manejados por Tráfico sobre 22 países europeos indican que el 51% de los conductores reconoce utilizar dispositivos manos libres mientras conduce. Un 22% admite mantener conversaciones con el teléfono en la mano y un 23% reconoce leer mensajes o consultar redes sociales durante la conducción.
Controles también en Las Palmas
La campaña contará nuevamente con la participación de voluntarios de la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicas (ASPAYM), que colabora con la DGT en tareas de concienciación desde 2007.
Los voluntarios acompañarán a los agentes durante determinados controles para trasladar a los conductores las posibles consecuencias de estas conductas.
Entre las provincias en las que está prevista esta colaboración figura Las Palmas, junto a Almería, Ávila, Burgos, Cuenca, Granada, Baleares, La Rioja, León, Lugo, Málaga, Murcia, Palencia, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
El dispositivo forma parte además de la Operation Focus on the Road, una actuación coordinada a escala europea por RoadPol, la Red Europea de Policías de Tráfico.
Hasta el domingo, por tanto, los conductores se encontrarán con una vigilancia reforzada de las distracciones. El teléfono será uno de los principales objetivos, pero los controles no se limitarán exclusivamente a su utilización: la campaña busca detectar cualquier comportamiento que desvíe la atención de la conducción.