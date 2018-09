Una vecina de Santa Cruz pilla al hermano de Calleja tirando basura en Las Gaviotas: “No te tires el paripé”

“Creo que estás equivocada, esto es un mensaje para hablar de algo que a todos nos importa. No estoy haciendo esto a lo tonto”, aclaró Kike Calleja, hermano del montañista Jesús Calleja, a una vecina de Santa Cruz, que le pilló tirando basura en la arena de la playa de Las Gaviotas para grabar un reportaje sobre contaminación. La mujer, con la cámara de su móvil, logró capturar el momento, las explicaciones y la discusión mantenida con el presentador.

La tinerfeña, que según dice en el vídeo recoge su basura siempre que va a la playa, muestra su total indignación: no podía creer que el Calleja estuviera falseando y menoscabando la imagen de Tenerife, en general, y de Las Gaviotas, en particular, y le sugirió: “No vengas a decir que aquí hay basura cuando no la hay”.

Calleja confiesa ante la cámara de la mujer haber comprado un mechero y dejarlo en la orilla para, según él, explicar el deterioro de las costas y el problema de los plásticos. “No vamos a hablar de Las Gaviotas en ningún caso, esto nos sirve de ejemplo para hablar de todas las playas y mares del mundo”.

El vídeo finaliza con una buena regañina de esta tinerfeña: “Que traigas basura, que la pongas ahí para tirarte el paripé de que esto está sucio y que hay que recogerla…”. Calleja la interrumpe para volver a explicar su cometido. Pero ella responde: “No hace falta que me expliques más, será que soy obtusa”.