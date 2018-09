Kiko Rivera reaparece tras la expulsión de Isa Pantoja de ‘GH VIP’

Tras un tiempo retirado de los escenarios, Kiko Rivera regresó por todo lo alto en la gran fiesta del bingo Las Vegas y lo hizo en uno de los momentos más polémicos para toda su familia tras la intervención de su madre en el programa Sálvame.

Confesando que está mucho mejor físicamente y mentalmente, el Dj reconoció que él ha sido la primera persona que le ha dado “tirones de oreja” a su hermana. Mientras que Kiko ha recuperado la sonrisa, su hermana se ha enfrentado a una de sus noches más duras al ser la primera expulsada de Gran Hermano VIP. Pero, la amarga velada no ha quedado solo ahí, sino que Isa Pantoja y Omar Montes han discutido y roto en pleno programa.

CHANCE: ¿Cómo ves a tu madre?

Kiko Rivera: Bueno, yo creo que cada uno es dueño de su vida y puede hacer lo que quiera. Yo no vengo aquí a hablar de mi madre, vengo a lo mío. Simplemente le deseo lo mejor, no solo a mi madre, si no también a mi hermana, a mi prima Anabel… A todos.

CH: ¿Le has dado algún consejo a tu hermana?

K.R: Le he dado tantos tirones de orejas a mi hermana que no sé como todavía tiene… Ella es mayor de edad y puede hacer lo que quiera. Yo simplemente siempre voy a estar ahí a su lado ayudándola en lo que pueda y apoyándola en lo que bien pueda. Todos nos equivocamos, no una vez, sino mil veces, quizás yo no sea la persona correcta para decir eso… Yo también me he equivocado mucho. Lo bueno es recapacitar y que cada uno haga lo que le plazca.

“HAN SIDO UNOS MESES MUY DUROS”

CH: Te vemos después de muchos meses… ¿Cómo te encuentras?

K.R: Estamos fantásticamente. Muchas gracias, agradezco a todos los medios que me han apoyado y tratado tan bien. Tenía muchas ganas de volver y he vuelto con más fuerza que nunca y físicamente mucho mejor. Ha habido momentos muy complicados, pero bueno, estamos de vuelta con un cambio físico y mental, todo ello gracias a la ayuda de mi familia. Estoy al 100%.

CH: Cuando hay una polémica tú siempre opinas… ¿Qué ha pasado con Anabel?

K.R: Ya lo dije en mis redes sociales. Ese mismo día que mi prima Anabel entró en directo yo estaba en mi casa. Ella había venido a verme a mí y a sus sobrinos. Yo no tengo nada que ver en eso. Mi prima Anabel es como una hermana para mí, yo la amo y la adoro. Si ella decide irse de ahí es decisión suya y simplemente le deseo lo mejor de este mundo. Si ella está a gusto ahí, que siga, si ella no está a gusto allí que no siga entonces.

CH: Después de las intervenciones de tu madre y de tu prima… ¿En ocasiones te cuesta morderte la lengua? ¿Cómo has vivido la llamada de tu madre?

K.R: Siempre es complicado. Cada cual es dueño de su vida y mi madre ha estado perfectamente bien. Os mando un beso fuerte.