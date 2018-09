La otra llamada de Isabel Pantoja que hace llorar a su hija Chabelita en ‘GH VIP’

Después de su polémica llamada a Sálvame, Isabel Pantoja ha vuelto a descolgar el teléfono para marcar el número de Mediaset, pero en esta ocasión lo hacía por un motivo muy diferente. La tonadillera sorprendía ayer a su hija entrando por teléfono a Gran Hermano Vip para pedir que la salvaran de la nominación y darle ánimo.

Aunque en un principio Isabel se había negado, la amenaza por parte del programa de ponerle el audio de su llamada con Carlota Corredera conseguía que la cantante respondiera a la súplica de su hija y finalmente entrase por teléfono.

ISABEL PANTOJA EMOCIONA A SU HIJA

“Hola mi vida”, eran las primeras palabras de la tonadillera, consiguiendo que Chabelita estallara en llanto. “Eres una buena mujer, una niña hermosa, bondadosa y cariñosa. Te llamo porque te amo, te quiero, porque sé que eres la niña más linda, porque eres mi vida junto a tu hermano y te vengo a dar fuerza con todo el amor del mundo y que queremos que te quedes”, continuaba Isabel, para sorpresa de la concursante.

“Te apoyamos a muerte. Estamos contigo, sé que no eres una persona conflictiva. Que todo el mundo la apoye”, sentenciaba Isabel ante la insistente pregunta de su hija de por qué había entrado por teléfono, teniendo en cuenta que jamás le mostró su apoyo durante Supervivientes.

EL MENSAJE SOBRE ALBERTITO

“Quiero irme contigo”, le respondía entre lágrimas Chabelita, a lo que la artista contestaba haciendo alusión al pequeño Alberto: “Conmigo vas a estar siempre, siempre voy a estar contigo. Tu corazoncito estuvo conmigo, todo perfecto, todo divino”.

EL CONSEJO DE ISABEL A CHABELITA

“Tienes que hablar con todos tus compañeros, ábrete, abre tu mente, no tienes que hablar solo con una persona, son tus compañeros todos. Sé como tú eres de verdad, quien sabe como tú eres soy yo, tu madre, que es la que más te quiere del mundo”, decía Pantoja a su hija. Unas palabras que muchos han entendido en referencia a Techi, la ex de Kiko Rivera.

Chabelita, que no salía de su asombro, sólo podía agradecer a su madre la llamada al grito de “gracias” y “te amo”, a lo que respondía la cantante: “Tu madre es la que te va a llamar, la que se muere por ti. A mí me tendrás hasta que ya no esté en este mundo. No soy una vecina, ni una amiga, soy tu madre, cariño. Te adoro. Ábrete, canta, que te escuchen como cantas y lo divertida que eres”.

Un momento histórico, tal y como aseguraba Sandra Barneda desde plató y defendía Chabelita, que aseguraba que siempre le había pedido este apoyo y que finalmente se lo había dado.