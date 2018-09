Los Llanos de Aridane toma la palabra

El Festival Hispanoamericano de Escritores ha echado a andar en Los Llanos de Aridane. Ciudad que se convierte por unos días en el epicentro de una cultura en la que se reconoce por el papel que ha jugado en su gestación en el encuentro de una orilla y otra del Atlántico. Una cultura que se revindica en una isla, La Palma, que representa un cruce de caminos entre la prosa y la poesía, continente y archipiélago, España y América.

Para hacerse cargo de la naturaleza compleja y evolutiva de la cultura hispanoamericana, dictó ayer la lección inaugural del Festival el exdirector del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, que presentó un mapa de las vanguardias iberoamericanas en el salón de actos del Museo Arqueológico.

Uno de los nombres que forman ese mapa literario hispanoamericano contemporáneo es la escritora Carmen Posadas, que encarna en su trayectoria vital el mestizaje que caracteriza la identidad plural de esta cultura, y que fue una de las escritoras que participó en la primera mesa redonda del Festival, junto con Mónica Lavín, Alexis Ravelo, Carlos Franz y Hernán Lara Zavala.

“Soy una escritora de ida y vuelta. Nosotros vamos hacia un mundo mestizo y creo que soy de las primeras generaciones de ese gran mestizaje que se está produciendo en el mundo. Nací en Uruguay, viví en España, fui al colegio en Inglaterra, he vivido en muchos países”, comentó la autora a DIARIO DE AVISOS. Una naturaleza mestiza que le hace sentir “muy dentro” la problemática migratoria que vive España y Europa y que “lamentablemente no tiene una solución fácil”.

“Es cierto que hacen falta emigrantes en Europa, pero también es cierto que si no se hace de una forma ordenada va a crear una cantidad de sentimientos xenófobos que hay que evitar por todos los medios. En ese equilibrio nos movemos. A ver si somos lo suficientemente inteligentes como para darle una solución a un problema que nos va a afectar a todos”, comenta la escritora, que entre otros premios obtuvo el Planeta en 1998.

Ha viajado a Canarias en numerosas ocasiones pero es la primera vez que lo hace a La Palma. Un lugar “muy simbólico” para celebrar este encuentro de autores hispanoamericanos por la vinculación entre el Archipiélago y Sudamérica. Recuerda que su ciudad natal, Montevideo, fue fundada por canarios.

Historia y ficción literaria se ponen en juego en su última obra de Posadas, La hija de Cayetana. “Cuando uno pone novela en la tapa de un libro, realmente es libre de inventar lo que quiera. Hay ejemplos muy notables, como Alejandro Dumas, en Los tres mosqueteros, donde el retrato que hace del Cardenal Richelieu es el que ha quedado para la historia, el de casi un asesino, un personaje atrabiliario, cuando no era así, pero la literatura es tan poderosa que consigue recrear la historia”.

En esta línea, la escritora destaca que “como lectora de novela histórica, siempre me pregunto qué es verdad y qué se está inventando el escritor. Y como no me gusta que me cuenten cuentos chinos, yo tampoco los cuento”. De ahí que a excepción de los diálogos entre los personajes, “porque yo no estaba bajo el colchón cuando la duquesa de Alba tuvo un romance con Godoy , todo lo he documentado en libros, cartas, memorias, hechos muy verificables”.

Actualmente está terminando su última novela, La maestra de títeres, que verá la luz en noviembre. Un obra sobre la “manipulación”, en la que conviven tres mujeres de tres épocas distintas, el presente, la transición y la posguerra, cuyas historias se van “entrecruzando como un retrato de cómo ha ido evolucionando el papel de la mujer”.

“Cuando llegué a España en el año 1965, era un país en blanco y negro, todo estaba prohibido, todo era pecado. Después llegó la transición. Una explosión de libertad. Y ahora vivimos otra época, que en cierta medida está involucionando con lo políticamente correcto. Una vez que nos hemos quitado el control de la religión, se ha creado una religión laica que es la corrección política”, concluye.

Tres premios Nobel

Mientras tanto, nada más dar los primeros pasos el Festival, los organizadores avanzaron ayer que en la edición de 2019 podrían contar con la presencia de tres premios Nobel en un encuentro “único” en España y que “ya comienza a sonar en la América Latina”. Estas declaraciones fueron realizadas por el escritor J.J. Armas Marcelo en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el teniente de alcalde y senador por La Palma, Mariano Hernández Zapata, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Charo González, y el director del Festival, Nicolás Melini.

Hernández Zapata resaltó que este encuentro convertirá “a nuestro municipio en un referente” ya que sitúa a Los Llanos de Aridane en el mapa de los grandes acontecimientos culturales, mientras que Nicolás Melini destacó la voluntad política del actual equipo de Gobierno del municipio por apoyar un festival de estas características que, señaló, espera que dure en el tiempo y en el que tanto los escritores como el público “se divierta”.

La concejala de Cultura aridanense recordó que una de las grandes prioridades de su departamento es promover hábitos lectores entre los jóvenes y destacó del Festival su acercamiento a los centros escolares del municipio a través de unos encuentros con algunos de los escritores invitados al que asistirán no solo sus alumnos sino también los de otros municipios de la isla cuyos responsables han manifestado su interés por este programa,que ha sido promovido por la Cátedra Vargas Llosa y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.