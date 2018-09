María Jesús Ruiz y Julio Ruiz ponen fin a su historia de amor

María Jesús Ruiz y Julio Ruiz han terminado su relación tras más de tres años enamorados. Hace tan solo una semana la modelo anunciaba que su boda se posponía, algo que causó mucho revuelo al dar la noticia en el último momento pues la pareja tenía decidido pasar por el altar el pasado 14 de septiembre. Aún así, la que fuera ganadora de la última edición de Supervivientes, explicó que seguía con Julio.

Ahora, la ex miss ha confirmado su ruptura con el empresario en unas declaraciones al periodista Aurelio Manzano de la revista Corazón Tve. María Jesús ha confesado el principal motivo de su separación con el que ha sido su compañero de vida durante tantos años: “Yo quiero mucho a Julio, pero, lamentablemente, hay un problema: mi familia y él no tiene buena relación. Todo esto ha traído consigo una serie de discusiones que, sumadas a los problemas normales en una relación, hacen imposible la convivencia”.

Aún así, la modelo ha afirmado lo mucho que quiere al padre de su hija: “Nos separamos queriéndonos. Julio ha sido mi mejor apoyo, mi amor, mi compañero y un maravilloso padre. Entiendo que la gente pueda pensar que no tengo personalidad para luchar por nosotros, pero mi familia es lo primero”. Cabe recordar que pese a todos los rumores de infidelidades por parte del empresario mientras que la modelo pasaba por el reality, María Jesús siempre apoyó a su pareja de aquel entonces.

El amor se ha acabado y la ex miss ha explicado al medio su deseo por estar soltera, dedicarse a sus niñas y retomar su trayectoria profesional. “Quiero estar tranquila”, ha asegurado María Jesús pues no quiere tener ninguna polémica más con el que es el padre de su primera hija, Gil Salgado.

Además, el medio se ha puesto en contacto con Julio Ruiz para conocer la doble cara de la ruptura. El empresario también ha confirmado su separación con la ex concursante de Supervivientes: “No entiendo sus razones, y me parece muy injusto, pero no me queda más que aceptar su decisión. Nos queremos mucho y supongo que, con el tiempo, podremos ser buenos amigos. Ella es, sobre todas las cosas, la madre de mi hija”, ha lamentado Julio.