Oliva, el nuevo viral de WhatsApp y aun peor que el terrorífico Momo

WhatsApp se ha convertido en uno de los canales más recurrentes para divulgar los famosos retos y cadenas; algunos de ellos peligrosos. El pasado mes de julio, Momo se daba a conocer a través de la citada aplicación de mensajería instantánea. Se trataba de un personaje de ficción con unos rasgos faciales extremadamente inquietantes, propios de una película de terror.

En un principio, llegaba un mensaje al teléfono móvil procedente de un número desconocido, que amenazaba con atormentar al usuario si este no llamaba a dicho número. El viral del conocido como monstruo del WhatsApp consistía en contactar con el muñeco para que este enviase imágenes aterradoras y amenazas. Finalmente, gracias a la advertencia de expertos y su publicación en medios, Momo quedó en una simple historieta del periodo estival.

Sin embargo, parece que este usuario viral ha abierto la veda. Ahora, Olivia es quien atormenta a los más pequeños -a la par de inocentes- de WhatsApp con un modus operandi bastante parecido al de Momo, pero con fines bastante más peligrosos.

I have been made aware of worrying WhatsApp messages being sent from a number registered overseas. The sender pretends to be a friend with a new number but then sends a pornographic picture. If your kids use the App please have a chat with them & check their messages #HereForYou pic.twitter.com/g4uxAqSg8A

