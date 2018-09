Paul Preston califica el Valle de Los Caídos como “una de las maravillas del mundo”

Durante más de ochenta minutos y con el formato de entrevista, a la que se unió una serie de preguntas que formuló por escrito el numeroso público asistente, el historiador hispanista Paul Preston habló ayer tarde en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias de temas de actualidad, que adelantó están presentes en su último proyecto editorial, y que sirvieron de hilo conductor de la conferencia que figuraba rotulada a su espalda: “España: pasado, presente y futuro”.

El acto estuvo organizado por la London School of Economics and Political Science (LSE), la Fundación Juan Negrín y el Gobierno de Canarias cuyo presidente, Fernando Clavijo, agradeció la presencia del historiador y mencionó el acuerdo que la institución autonómica ha establecido con la LSE, escuela de negocios que contempla entre otros objetivos su establecimiento en el Archipiélago.

Preston, que recordó su anterior visita a Tenerife, en 2006, invitado por el Instituto de Estudios Hispánicos, en el Puerto de la Cruz-, no dejó a nadie impasible con sus declaraciones y recuerdos, contestando inicialmente a las preguntas de Adam Austerfield, secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos de LSE, y luego a las del público.

Se declaró abiertamente partidario de la resignificación del Monumento al Valle de Los Caídos, que llegó a calificar como “una de las maravillas del mundo”. Dijo no ser partidario de su demolición, añadiendo a la vez que “España no puede mantener un monumento a la memoria de quien ejerció el autoritarismo y fue un Dictador.” Tras la aprobación por el Congreso de la exhumación de los restos de Francisco Franco, a quien el historiador le ha dedicado una biografía personal y política, propone que se le entierre en el mar, argumentando que en el ánimo del militar estuvo su el deseo frustrado de no poder seguir la estela familiar de incorporarse a la Armada, por el cierre en 1898 de la Academia Naval. “Vestía con frecuencia el uniforme blanco de Almirante”. Dijo que con esa medida se impediría crear otro lugar de peregrinaje, “pero hay que considerar lo que pueda decir su familia y las Autoridades eclesiásticas, a través de la comunidad benedictina.

Destacó la corrupción, la incompetencia política y las consecuencias sociales entre las constantes que han marcado el devenir histórico de España, partiendo de la dictadura de Primo de Rivera, y no dudó en expresar su admiración por Juan Negrín, al que valoró como el mejor político español del siglo XX.

Preston opinó sobre la situación de Cataluña, la de su país, Gran Bretaña, a raíz del Brexit, de Gibraltar, de la Fundación Francisco Franco… Dijo que el régimen de Franco “no puede calificarse como fascista y sí de autoritarismo, enmarcado en etapas muy diferentes”.

Sobre la mesa quedaron otras muchas preguntas y entre los asistentes el anuncio de la inminente visita a la isla de Tenerife del prestigioso historiador irlandés Iam Gibson.