Rodolfo Rivero, un ‘Talento’ en el Córdoba que nunca jugó en el CD Tenerife

Mañana se ven las caras en el Nuevo Arcángel, el Córdoba CF y el CD Tenerife. Una de las leyendas del equipo cordobés, es el jugador tinerfeño Rodolfo Rivero, el Talento (12-5-49), que militó en el cuadro cordobés por espacio de cuatro temporadas (1974-75-1977-78). Además de jugar en el equipo califal, Rivero lo hizo en los equipos peninsulares del San Andrés y del Español. En la Isla lo hizo en los de formación: Laurel, Victoria y Real Unión.

“En la Península, en el club que mejor me fueron las cosas fue en el San Andrés de Barcelona, porque marqué muchos goles y jugué a un gran nivel. Además, allí me trataron a mi y a mi familia maravillosamente. Cuando acababan los partidos iba a buscar a mi mujer y a mis dos hijos a la grada, y siempre estaban con regalos de la gente. Me sorprendió mucho esos detalles. De mi estancia en el Córdoba tampoco me puedo quejar, porque estuve cuatro temporadas con ellos”.

El Talento era un futbolista “ratonero” como se define. Dicen las crónicas de aquella época que era un gran driblador y además con gol. “Era chiquitito pero bueno”, afirmó.

Lo curioso es que nunca jugó en el CD Tenerife pese a ser de la tierra, ni en el primer equipo ni en las categorías inferiores. “La verdad es que me dijeron que no contaban con mis servicios porque era bajito, en la época en la que entrenaba al representativo García Verdugo. La verdad es que nunca me quisieron”.

Al Talento no se le daba mal el CD Tenerife, ya que cuando se enfrentó a ellos le marcó goles en el San Andrés y en el Córdoba. “Al CD Tenerife tuve la suerte de marcarle tres goles en tres partidos. Uno se lo marque en el Córdoba y dos en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En Córdoba ganamos 3-1, en Tenerife empatamos 1-1, y otro año ganamos en la Isla 0-3. En todos ellos marqué”. Lo de Talento venía por su extraordinaria calidad como jugador y su capacidad técnica. Un genio del fútbol. “Aparte por mis cualidades como futbolista, ese apodo se me puso porque a mi padre también lo llamaban Talento en el Iberia”.

Mañana se miden Córdoba y CD Tenerife, dos equipos que llegan con apuros y en posiciones de descenso. Rodolfo Rivero le guarda cariño al equipo califal, aunque desea el triunfo blanquiazul pese a no haber jugado nunca en el representativo. “Yo les tengo mucho cariño, pero me gustaría que ganara el equipo de mi tierra. Los dos han empezado mal, y lo que le hace falta al CD Tenerife es ganar ya. Si vamos sumando un punto cada jornada, no salimos de ahí. Los dos se la juegan”.

Por último, el futbolista tinerfeño habló de las diferencias que existen entre el fútbol de su época y el de ahora. “Ahora los futbolistas cuentan con fisios, preparadores físicos, recuperadores etc. En mi época, el entrenador hacía de todo un poco. Aparte, que los balones de ahora parecen globos, porque lo golpeas, y no sabes para donde va la pelota”.