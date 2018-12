Estos fueron los 10 mejores productos tecnológicos de 2018

2018 ha sido un año intenso para el segmento tecnológico gracias al boom de los nuevos dispositivos que integran, algunos mejor que otros, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. En DIARIO DE AVISOS, te presentamos una lista de los que han sido los gadgets más destacados de estos 365 días por su calidad, valor añadido y prestaciones.

1. Asistentes de voz y altavoces inteligentes

Fue sin lugar a dudas el segmento que más proyección tuvo durante 2018 por la integración en casi todo tipo de dispositivos de los asistentes de voz; los altavoces inteligentes se abrieron paso en un sector que no parecía encontrar su hueco hace dos años, impulsado por Google Home, Apple HomePod y el gran triunfador, Amazon Echo. La llegada a España de estos tres dispositivos vino acompañada del idioma castellano para las inteligencias artificiales Google Assistant, Siri y Alexa, que cada vez se integran con más servicios y son capaces de realizar tareas más complejas que decir la hora o la previsión del tiempo.

2. Apple Watch Series 4

Es el producto que más ha evolucionado de la compañía de Cupertino, que este año lo mejoró con una pantalla más grande, mayor cantidad de sensores para monitorizar la actividad física y la salud e integrando la eSIM en el reloj inteligente, lo que le permite ser completamente independiente del iPhone. No sólo es actualmente el mejor producto que tiene Apple en el mercado, sino que se encuentra a años luz de la competencia gracias a un diseño y prestaciones que lo diferencian del resto de smartwatches disponibles.

3. Huawei Matebook X Pro

El portátil ultraligero de Huawei se ha posicionado como uno de los mejores por calidad y precio, compitiendo directamente con pesos pesados del sector como el MacBook Pro de Apple. La marca china ha sabido aunar un buen diseño con un cuerpo fabricado en metal de buena calidad, un rendimiento sobresaliente tanto en su versión con procesador i5 como en la variante i7, cuatro altavoces con Dolby Atmos, carga rápida y hasta 15 horas de autonomía.

4. Sonos Beam

Esta barra de sonido ha destacado por su gran calidad de audio envolvente muy superior a sus rivales. Está dotado también de integración con los asistentes de voz de Amazon y Apple, con lo cual se puede convertir también en un núcleo principal para controlar la domótica en el hogar. Es la forma más económica de tener un sonido envolvente de enorme calidad en casa.

5. DJI Osmo Pocket

No parecía posible empañar la llegada este año de la destacada GoPro Hero 7, pero la marca china DJI lanzó esta pequeña cámara con estabilizador mecánico de tres ejes que hace auténticas maravillas. Cuenta con capacidad de grabación de vídeo a 4K, un campo de visión de 80º y un puerto universal para conectar el smartphone como pantalla y otros accesorios que expanden sus posibilidades para los aficionados y profesionales del vídeo.

6. Oculus Go

Lo cierto es que la realidad virtual no ha tenido el éxito esperado en estos últimos años, en gran parte porque hasta hace poco el segmento se dividía entre la gama alta capitaneada por Oculus Rift o HTC Vive que requieren el uso de potentes ordenadores y la gama baja, que pueden usarse con los teléfonos, pero que tiene una muy pobre calidad. Así, Oculus se atrevió con Go, unos nuevos visores desarrollados por Xiaomi con alto rendimiento que no necesitan de ordenador para disfrutar de una buena experiencia virtual por un precio accesible.

7. Huawei Mate 20 Pro

La marca china repite en esta lista con uno de los mejores móviles del año, a pesar de flaquear en algunos aspectos como una experiencia de usuario algo mejorable o un precio elevado para el usuario casual. Su fantástica cámara con tres sensores de 40, 20 y 8 megapíxeles se potencia con machine learning (aprendizaje automático) para adaptarse y aprender de cualquier situación fotográfica; es uno de los smartphones actuales con mejor cámara del mercado. Cuenta, como la mayoría de teléfonos de gama alta, con una pantalla infinita e integra un sensor de huellas bajo la misma que funciona muy bien.

8. iPad Pro 2018

Apple también repite en esta lista por la renovación de su tableta profesional, que llegó a finales octubre con una pantalla infinita, un diseño diferenciado del iPad más pequeño y añadiendo un procesador muy potente, el A12X Bionic, que lo sitúa en rendimiento por muy por delante de su competencia e incluso supera a algunos de los portátiles más populares del mercado. Su lanzamiento no ha estado exento de polémica debido a que algunas unidades llegaron dobladas a manos del usuario y la gestión ha sido nefasta por parte de la compañía, que reconoce el defecto de fabricación pero dice que “es normal”.

9. Fortnite

Pocos niños, jóvenes y adultos no conocen o han oído hablar de Fortnite, el juego más popular del año que incluso se coló entre cinco términos más buscados de Google España. El videojuego de Epic Games estilo battle royale llegó arrasando en PC, consolas y móviles, superando en noviembre los 200 millones de jugadores en todo el mundo y recaudando unos 1.000 millones de dólares aproximadamente, que no lo aúpan como el de las cifras más apabullantes, puesto que ese honor pertenece todavía a otro multijugador masivo: League of Legends.

10. Sony WH-1000XM3

¿Auriculares entre lo mejor del año? Sí, Sony ha conseguido mejorar lo que ya era excelente con estos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido y los ha convertido en los mejores que puedes comprar haciéndolos más ligeros, mejorando la cancelación de ruido exterior con un nuevo procesador dedicado y añadiendo integración total con Google Assistant y el smartphone. Un puerto USB-C compatible con carga rápida, Bluetooth 5.0 y una autonomía de hasta 30 horas de uso completan las especificaciones que lo sitúan en la lista de los mejores productos del año.

MENCIONES ESPECIALES

Microsoft Surface Pro 6

De no ser por la tremenda potencia y experiencia de usuario del iPad Pro 2018, este ordenador convertible (tableta-portátil) de Microsoft estaría entre los 10 mejores dispositivos del año. Tiene un rendimiento sobresaliente, buena calidad de fabricación y se vende hasta en versiones de 1TB de almacenamiento.

iPhone XR

Es el teléfono más equilibrado de Apple en 2018 y prácticamente igual en especificaciones a los modelos superiores XS excepto por su pantalla (es LCD en lugar de OLED) y que no cuenta con la doble lente en la cámara principal, pero suple esa carencia empleando un avanzado software que funciona muy bien para los enfoques y el modo retrato en comparación a sus ‘hermanos mayores’.

Pocophone F1

La nueva marca de la china Xiaomi se las ha ingeniado para sacar al mercado un teléfono de gama media con prestaciones de gama alta; lleva un procesador Qualcomm Snapdragon 845 de ocho núcleos, 6GB de memoria RAM, cámara frontal de 20 megapíxeles y frontal dual, una batería que dura más de un día y tecnología de carga rápida a un precio de 350 euros.

Fitbit Charge 3

La pulsera inteligente para deportistas más avanzada del mercado se renovó en 2018 con un diseño mejorado, pantalla más grande, mayor duración de batería (hasta 7 días sin necesidad de carga) y añadiendo funciones que lo acercan más a la categoría de smartwatch.