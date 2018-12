Antona pone en duda que se hagan más de 5 obras del convenio de carreteras

En la sesión de control al Ejecutivo canario, Asier Antona encabezó ayer una caravana de protesta contra la “pésima” gestión en materia de carreteras. Arrastrado judicialmente por el caso Grúas, que aún colea, Fernando Clavijo tuvo que hacer maniobras dialécticas arriesgadas para zafarse de las acometidas del líder regional del PP y terminó sacando el pañuelo blanco. El presidente dudaba entre reír y llorar. A los bocinazos respondió con señales de humo por el tubo de escape. Antona intentó llevarlo a un callejón sin salida, pero hasta las elecciones del 26 de mayo de 2019 van a estar dando vueltas alrededor de una rotonda: “Su Gobierno está como la TF-1 y la TF-5, colapsado y atascado, como atascadas y colapsadas están las listas de espera sanitarias, las listas de la dependencia o las listas de acceso a una vivienda digna. Y no nos digan que es un problema de recursos, de dinero, porque de 1.700 millones de euros se ha usado una pequeña cantidad”. Sobre el convenio de carreteras, cuya firma se ha fijado para el 17 de diciembre, el dirigente de la segunda fuerza de la oposición apostó a que, de las 75 nuevas obras, no se realizarán “ni cinco”, porque “los proyectos no existen, ni la declaración ambiental ni tan siquiera la expropiación de los terrenos”. Solo levantó el pie del acelerador cuando se le apagó el micrófono. “Afrontamos un problema gravísimo para el conjunto de los ciudadanos”, insistió. “Para la economía, para el empleo, para la prestación de los servicios. Dígale usted eso que me me cuenta a los ciudadanos del Sur de Tenerife que se tienen que trasladar al área metropolitana a un médico, a una intervención, o al trabajo. Después, claro, como se acerca la época electoral, nos sacan una maqueta bien del Padre Anchieta [La Laguna], que ya no se lo cree nadie, o el anillo insular. Nos toman el pelo”. Sin abandonar el carril de adelantamiento, Asier Antona reclamó “una planificación rigurosa, un plan de movilidad riguroso, con expertos, que contemple las necesidades del transporte público”. No han hecho, rezongó, “ni a lo que se comprometieron al inicio de la legislatura, que es traer una ley de ordenación del transporte por carretera”. Percatado de que la batería de Clavijo está “agotada”, le tiró unas pilas con la fecha de caducidad al límite.

Picado en su amor propio y en el de CC, el mandatario conminó a Asier Antona a “pedir perdón a los canarios”, porque, denunció, “su Gobierno y su partido”, en alusión al PP, “les quitó” 945 millones (entre 2012 y 2017) “para dárselos” a los gallegos, a los de Castilla-La Mancha o a los de la Comunidad Autónoma de Madrid. “Y vino el Tribunal Supremo y les dijo: ‘Lo que han hecho con Canarias no tiene desperdicio’. Y los condenaron a pagar 945,5 millones de euros. Por cierto, en el Consejo de Gobierno [del lunes] aprobamos fraccionarlo en ocho años consecutivos [a razón de 118,1 millones en cada entrega] para no meter un descalabro a las cuentas del Estado. Usted no tiene que venir aquí a dar lecciones de nada. Se mantuvieron obras abiertas, con un grave perjuicio para las arcas públicas, para no cerrarlas e indemnizar a las contratas, que a lo mejor era lo que ustedes buscaban”. En auxilio de su vicepresidente, Pablo Rodríguez, Fernando Clavijo alegó que, en estos últimos 22 meses, “a pesar de todas las dificultades y de que todo es mejorable en la vida”, el balance es positivo”. Como ya había concretado Rodríguez en alguna comparecencia parlamentaria, resaltó que hay “800 millones de euros para licitar”. Destacó la obra en La Aldea (Gran Canaria) y el Anillo Insular de Tenerife, “pendientes” de la rúbrica del convenio: “Esperamos y deseamos que sea antes de final de año, una demostración más de que nos da lo mismo que esté uno u otro, porque nos tratan igual de mal si no necesitan los votos nacionalistas”.

Al término de una reunión con la patronal tinerfeña de la construcción (Fepeco), el día 4, Antona vaticinó un batacazo de Coalición Canaria en las urnas.

A una pregunta de Australia Navarro (PP), Pablo Rodríguez achacó el retraso en la firma de los convenios bilaterales a la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy. “No nos gusta y seguiremos alzando la voz”, profirió el vicepresidente. La portavoz del grupo Popular le echó en cara que no se sonroje.