Antona vaticina que los atascos en Tenerife acabarán con más de 30 años de CC

El colapso viario que sufre la isla de Tenerife día sí y día también será el punto débil de Coalición Canaria (CC) de cara a las elecciones del próximo mes de mayo. Ya se lo están avisando al presidente del Cabildo, Carlos Alonso, los empresarios y los partidos políticos de la oposición. Ayer, el presidente del PP de Canarias, Asier Antona, junto con la cúpula de su partido en la Isla, mantuvo una reunión con un grupo de empresarios encabezado por el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, en el que se puso de manifiesto el malestar generalizado por la política de infraestructuras desarrollada por CC.

De hecho, Antona aseguró que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife se encuentran “tan colapsados como las carreteras de la Isla”, e insistió en que esa “falta de gestión, los atascos y el colapso acabarán en mayo con 30 años de CC. Además, añadió que no se trata solo de un problema de las carreteras, sino que “también hay colapso en las listas de espera sanitarias, en las listas de espera para acceder a una vivienda digna, en las personas con discapacidad o dependencia. Por lo tanto, no es un problema de recursos económicos, como he dicho en muchas ocasiones, sino un problema de gestión política”. Por ello exigió al PSOE que firme ya el convenio de carreteras, pero recordó que hay más de 75 obras pendientes que no se podrán ejecutar porque “no tienen proyecto redactado”. Antona reclamó a Carlos Alonso un plan de movilidad “serio y riguroso”, que no responda a “improvisaciones y ansiedad electoral”. Por su parte, Izquierdo señaló que el “Gobierno y el Cabildo están tan colapsados como las carreteras de Tenerife”, e indicó que el consejero de Obras Públicas “solo tiene gafas de color amarillo”, en relación a las macroobras previstas en Gran Canaria.