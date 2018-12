Arde un coche y vegetación tras una colisión frontal en Las Cañadas del Teide

Dos vehículos han colisionado frontalmente minutos antes de las 13.00 horas en las inmediaciones del Parador Nacional de Las Cañadas del Teide, en la vía TF-21, a la altura del kilómetro 52. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos han acabado ardiendo, causando que la vegetación colindante a la vía también ardiera.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias a través de su perfil de Twitter, al accidente ha dejado cuatro personas heridas.

La vía ha tenido que ser cerrada para proceder a la extinción del fuego, lo que está provocando importantes retenciones en el Parque Nacional.

Hasta el lugar se han desplazados efectivos de Medio Ambiente, Bomberos de Tenerife, agentes de la Guardia Civil y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Two car RTC and fire on TF-21 Teide National Park. Everybody out as far as I heard. #Tenerife #teide #Emergencia pic.twitter.com/ViTtaDq4Zg

— Stephen Cheatley BFC (@Stephencheatley) December 11, 2018