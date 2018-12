Así es el cráter rebosante de hielo perpetuo en Marte

Este mosaico de imágenes tomadas por el orbitador Mars Express de la ESA muestra el bien conservado cráter Korolev en Marte, que está lleno de hielo de agua todo el año.

El cráter Korolev, de 82 kilómetros de diámetro, lleva el nombre de Sergei Pavlovich Korolev (1907-1966), el principal constructor y padre de la tecnología espacial rusa.

Está ubicado en las tierras bajas del norte de Marte, no lejos del gran campo de dunas de Olympia Undae, que rodea parte de la capa de hielo del polo norte. El suelo del cráter, que se encuentra a dos kilómetros por debajo de su borde, está cubierto en un montículo central de hielo de agua de 1,8 kilómetros durante todo el año.

Este depósito abovedado forma un glaciar que comprende alrededor de 2.200 kilómetros cúbicos de hielo no polar en Marte. Esto lleva a suponer, sin embargo, que esta cantidad de hielo se mezcla con una cierta cantidad de polvo, informa la DLR, la agencia espacial alemana. Pequeñas cantidades de hielo de agua se distribuyen en y alrededor del borde del cráter en forma de capas delgadas de escarcha.

El hielo de agua en el cráter Korolev permanece estable porque la depresión actúa como una trampa natural para el frío. El aire sobre el hielo se enfría y, por lo tanto, es más pesado que el aire más cálido que lo rodea. Como el aire es un mal conductor del calor, protege el hielo del ambiente. Si está inmóvil sobre el hielo, se produce poco calentamiento del hielo a través del intercambio de calor, y el aire frío protege el hielo del calentamiento y la evaporación.

