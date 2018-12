Bale vale una nueva final

El Real Madrid se clasificó para la final del Mundial de Clubes de la FIFA tras devorar (1-3) al campeón asiático, el Kashima japonés, gracias a la exhibición de Gareth Bale, quién reclamó todos los focos con un ‘hat-trick’ y permite a los merengues pelear por tercer año consecutivo por seguir dominando el ‘planeta fútbol’.

Bale, Bale y Bale. El galés marcó tres goles en apenas 10 minutos -con el descanso por medio- y truncaron cualquier sueño de los japoneses, que pusieron contra las cuerdas al Madrid de Zidane hace dos temporadas. Esta vez no hubo debate, se disiparon las dudas y el vigente campeón de Europa sigue su camino previsible hacia el título.

Cualquier resultado que no sea levantar el Mundial este sábado será un fracaso para un equipo que -si se le sopla- se desvanece. Las debilidades en defensa y la poca creación en el centro del campo dada la ausencia de Asensio e Isco, que entraron en la segunda parte, provocó un partido obtuso, algo espeso y casi sin ocasiones hasta que apareció Bale.

El ‘expreso de Cardiff’, que hibernó para llegar a la cita con lustre, hizo olvidar el doble aviso de los japones en el segundo minuto de partido. Serginho tiró cruzado obligando a la estirada de Courtois y un mano a mano de Doi, que también detuvo con mucha templanza el cancerbero belga. Todo esto se olvidó. Y el Rayo, y el CSKA y hasta el Eibar, por muy lejos que quedara.

Así es este negocio, que muchas veces no calibra ni la entidad del rival ni la enjundia del envite. Un torneo de verano que se disputa en invierno y que entrega, al representante europeo, la obligación de ganar y no pasar apuros. Estas dos máximas las cumplió el Real Madrid a la perfección. Bale tuvo toda la responsabilidad.

El 0-1 lo logró a un minuto del descanso tras una buena combinación con Marcelo. El brasileño le habilitó con precisión y Bale fusiló al palo largo para marcar la distancia. El Kashima se deshizo tras su esfuerzo por mantener la disciplina en cada tarea. Sólo algún balón a la espalda cuestionó el orden de los pupilos de Solari, que desataron la fiesta en el arranque del acto final.

LA TORMENTA GALESA

El segundo de la noche en Abu Dabi, donde coreaban cada taconazo del Real Madrid, llegó tras un error grosero del equipo asiático. Una mala cesión de Huyn hizo que Bale encendiese la bombilla. Aprovechó la indecisión, robó el cuero en el corazón del área y logró el gol a placer tras driblar al portero coreano.

La autopista estaba servida para un Bale que encontró en Benzema a su mejor socio. El francés se hartó de jugar de espaldas y estampó su firma en cada jugada. No marcó, pero sí pudo engrasar la maquinaria blanca en los metros finales. Su presión fue fruto del 0-3, que sentenció cualquier reacción del equipo dirigido por Go Oiwa.

No habría motín en la capital emiratí, todo estaba bajo control para Solari pese a que todavía restase más de media hora. Se lesionó Asensio, que protagonizó la única mala noticia para los españoles y el Kashima recortó distancias con un disparo de Doi. Merecido por la insistencia.

Nada cambiaría para empañar la sensacional actuación de Bale, quien llevó de la mano al Real Madrid a una nueva final, la tercera del año. Su rival será el Al Ain, anfitrión del Mundial, y verdugo de River Plate. Una cita para saber si los blancos logran su tercera corona mundial consecutiva, la cuarta en su historia.

FICHA TÉCNICA.

RESULTADO: KASHIMA ANTLERS, 1 – REAL MADRID, 3 (0-1, al descanso).

ALINEACIONES.

KASHIMA ANTLERS: Kwon Sun Tae; Nishi (Anzai, min.56), Jeong Seung Huyn, Shoji, Yamamoto; Leo Silva, Nagaki (Uchida, min.46); Endo (Leandro, min.81), Doi, Abe; Serginho.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Llorente, Kroos; Lucas Vázquez (Isco, min.68), Benzema y Bale (Asensio, min.60, (Casemiro, min.74)).

GOLES:

0-1, min.44, Bale.

0-2, min.53, Bale.

0-3, min.55, Bale.

1-3, min.78, Doi.

ÁRBITRO: Wilton Sampaio (BRA). Amonestó con tarjeta amarilla a Carvajal (min.42) en el Real Madrid y a Yamamoto (min.52) en el Kashima Antlers.

ESTADIO: Zayed Sports City.

Bale: “No es ninguna respuesta, siempre trato de dar lo mejor”

El atacante de Real Madrid Gareth Bale terminó con una amplia sonrisa la semifinal del Mundial de Clubes ante el Kashima Antlers, donde firmó los tres goles blancos (1-3) para acceder a semifinales, una actuación que no es “ninguna respuesta” de galones sino el intento de “siempre dar lo mejor”.

“No es ninguna respuesta. Yo trato de jugar al fútbol y dar lo mejor y ayudar al equipo al máximo”, dijo en declaraciones a TVE, después de ser protagonista este miércoles y liderar al Madrid en el pase a la final de Abu Dabi que jugarán el sábado ante el Al Ain.

El galés se quedó con la victoria antes de con su actuación individual, decisiva con un triplete. “Creo que lo más importante fue sacar la victoria. Sabíamos que iba a ser duro, todos los equipos aquí están listos y lo primero era pasar a la final”, dijo.

“He jugado mucho en la derecha, en la izquierda y en el centro. Me siento bien donde me ponga el míster y estaré listo para lo que me pida”, añadió sobre su rol desde la llegada al banquillo blanco de Santiago Solari.

Courtois: “Lo vimos con River, no te puedes fiar del adversario”

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois valoró la sólida victoria de su equipo este miércoles en semifinales del Mundial de Clubes ante el Kashima Antlers, donde vieron ya en la previa que no se podían “fiar del adversario” en un duelo “complicado” y rivales desconocidos, al que tomaron la medida desde el 0-1.

“Ayer lo vimos en el partido de River contra el Al Ain, no te puede fiar del adversario. Siempre en estos partidos es complicado. Juegan de manera diferente a la que jugamos nosotros en Europa, siempre hay que adaptarse un poco”, dijo en declaraciones a Real Madrid Televisión.

Courtois, que recordó la sorpresa de la derrota de River ante un Al Ain que se medirá al Madrid en la final, reconoció que no fue sencillo hasta que llegaron los goles de Gareth Bale. “Al principio jugamos demasiado al ritmo de ellos y cuando subíamos el ritmo se notaba les podíamos hacer daño”, apuntó.

“Después de un gol muy bonito en el 1-0 en el segundo tiempo en el inicio había que intentar matarlo y eso es lo que hicimos”, añadió.

Solari: “Hoy Bale se ha comido todo, ha metido tres golazos y ha hecho un partido sensacional”

El entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, se mostró satisfecho tras conseguir el triunfo en las semifinales del Mundial de Clubes ante el Kashima de Japón (1-3) y destacó la “solidez” de sus jugadores y los “tres golazos de Bale”, que se “ha comido todo” en el primer duelo celebrado en Abu Dabi para el campeón de Europa.

“Estoy muy contento por la solidez, la consistencia del equipo e incluso al principio del partido cuando el rival le ha puesto mucho ritmo. Ellos son jugadores muy livianos, con mucha movilidad pero pudimos dominar, marcar y -cuando hicimos el segundo gol-, lo manejamos mejor”, comentó.

“Era importantísimo el nivel de energía de concentración. Jugamos como si fuera una final y tuvimos la misma ambición que tendremos el sábado. Trataremos de recuperarnos y descansar porque el Kashima nos obligó a hacer un gran esfuerzo. Hoy el mérito es total del equipo y por eso pasamos. Poder ganar este torneo es un premio a la trayectoria de este equipo que lleva mucho tiempo dando alegrías al madridismo”, indicó.

En relación a Bale, lo tuvo claro. “Hoy se ha comido todo, los focos, el escenario, la portería, las redes, la tribuna, ha hecho un partido senscional, ha mostrado lo que es él y lo que es capaz de hacer. Él también especialmente contento, y espero que se vuelva a comer las redes en el próximo partido”, analizó en rueda de prensa.

“Quiero destacarle porque se llevó el balón a casa, pero ha sido un trabajo muy sólido de todo el equipo. Todos teníamos la cabeza puesta en la cita de hoy. Lo hemos conseguido y vamos a tratar de repetirlo dentro de tres días. Gareth ha sido determinante en momentos muy importantes. Y con el gol, que es la parte más importante del fútbol, hoy lo ha vuelto a ser”, resumió.

En este sentido, el técnico argentino del Real Madrid recordó que era “importantísitmo” no perder “el nivel de energía” en la concentración. “Jugamos como si fuera una final y me quedo con los goles, la contundencia y la agresividad de los futbolistas. Por eso pasamos a la final”, añadió.

“Me encanta el Mundial de Clubes, me parece una competición preciosa. Tiene una importancia por sí misma, por lo difícil que es llegar hasta aquí”, espetó Solari, que también fue preguntado por River y su derrota en semifinales. “River ya tiene su festejo de este año, merecido y ya está. No pudieron pasar a la final pero la Copa la tienen allí”, dijo en relación la Libertadores.

En otras preguntas, Solari subrayó la importancia de Llorente que jugó “muy bien” pese a no haber tenido continuidad durante el principio del curso y de Casemiro, que “jugó 20 minutos pero necesita más” para “seguir cogiendo la forma”. “Lo de hoy fue bueno para él”, señaló el preparador madridista.

“NO ME SORPRENDE LO DEL AL AIN”

Preguntado por Marcelo dijo que “es normal que ha haya sido irregular por la suma de lesiones que ha tenido”. “Necesita la continuidad de los partidos para ir agarrando la forma poco a poco. Ya ha competido algunos partidos seguidos y de a poco va a llegar su mejor versión. Es un magnífico jugador y tiene que esforzarse más en ataque y en defensa. Hoy fue determinante cuando fue arriba. Estoy contento por él porque ha sufrido con estas lesiones”, dijo.

Por último, Solari explicó que la lesión de Asensio son “cosas que suceden en el fútbol” y no se atrevió a lanzar ningún diagnóstico hasta “ser ponderado” por los médicos. Además, admitió no estar sorprendido por el pase del Al Ain a la final, su rival este sábado. “Uno no llega a la final de un Mundial sin jugar bien o sin haber marcado muchos goles. Están aquí porque lo merecen”, zanjó.