Casi un centenar de inmigrantes demandan atención en Santa Cruz

Al número crecientes de personas sin hogar que se constata en las calles de la capital, se suma, desde hace ya unos meses, los inmigrantes que, tras su salida del Centro de Internamiento (CIE) de Hoya Fría, terminan en las calles de la capital. Hasta el momento, el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) ha contabilizado cerca de un centenar de personas que se han dirigido a Santa Cruz tras cumplir con su periodo de internamiento sin que sean expulsados, que no puede superar los días, terminan en las calles de la capital. El IMAS ha elaborado un informe con los datos de atención a estas personas para presentarlo ante la subdelegación del Gobierno en una reunión que van a solicitar en breve. Según detalló el edil de Asuntos Sociales, Óscar García, “el informe va a reflejar las personas a las que hemos atendido, las que la UMA ha identificado sin alojamiento y que, combinadas con las que la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) ya ha acogido, sirven para mostrar la necesidad de habilitar recursos específicos en Tenerife”.

Según los datos del IMAS, CEAR tiene acogidos a unas 30 personas en una pensión de la ciudad y otras 60 personas han pasado por el comedor del albergue aunque no ha solicitado acogida para dormir. García detalla que, en la reunión con la subdelegación, “vamos a sugerir lo mismo que viene pidiendo CEAR y que es que se cree el Comisionado para la Acogida de Refugiados, a demás de que se creen centros de atención integral de extranjeros y que en Canarias no existen y sí en Andalucía por ejemplo”. Estos centros, además de dar alojamiento a los extranjeros una vez pasan los 40 días de internamiento, también se les ofrece información. “No pueden acabar en la calle y sin contar con el Ayuntamiento que es el único que tiene recursos”, añade García.

EMERGENCIA SOCIAL

Cáritas fue la primera en advertir de la emergencia social que se está produciendo en Santa Cruz, donde, los recursos para personas sin hogar ya están saturados y no pueden atender a las personas que salen del CIE de Hoya Fría. Es el centro de Café y Calor el que está acogiendo a algunas de estas personas que, en su mayoría, acaba durmiendo en las calles de la ciudad. Se trata de personas que no conocen el idioma, que no tienen papeles ni dinero para proporcionarse un alojamiento o comer.

Según explica Cáritas, el problema social que se está creando en la ciudad por esta práctica, mantenía en la calle a unas 50 personas a principios de noviembre. Según los datos que maneja la entidad, duermen en los entornos del parque La Granja y el Pancho Camurria. “Normalmente, se activan las plazas de acogida humanitaria, pero en este caso no se ha hecho y el problema es que sigue saliendo gente del CIE sin alternativa”, explicaban desde la ONG y, según sus cálculos la media de salida está entre ocho y diez personas cada semana.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que Santa Cruz necesita del apoyo del resto de administraciones, tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias, y, por supuesto del Estado. “Necesitamos una salida para esas personas, esos extranjeros que vienen, y que salen sin papeles y sin posibilidad de conseguir un alojamiento. Necesitamos la implicación de todas las administraciones, es fundamental”, insisten desde el Consistorio.

El CIE de Hoya Fría es el único que actualmente permanece abierto en toda Canarias. El cierre del recurso existente en Fuerteventura y las obras que se están llevando a cabo en Gran Canaria, hace que el de Santa Cruz sea el único disponible para acoger a los inmigrante que, de forma irregular, llegan al Archipiélago y cuyo flujo, según constatan las autoridades, está aumentando. En estos momentos, unas 200 personas se encuentran alojadas en el CIE de Hoya Fría.