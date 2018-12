Celso Albelo: “Crecí viendo este concierto así que será muy emocionante”

El tenor Celso Albelo (La Laguna, 1976) es uno de los protagonistas del 25 aniversario del Concierto de Navidad.

– ¿Cómo surgió esta colaboración para actuar en el Concierto de Navidad?

“A mí con Valentín Álvarez me une una amistad muy grande y me comentó la posibilidad hace unos años ya para que en este 25 aniversario, que es una fecha importante, mirara si tenía la fecha libre. Y luego, dando ideas salió también el nombre de Jorge (de León). Y bueno, yo creo que nuestra participación es la guinda de un pastelito porque nosotros crecimos viendo esto. Es especialmente emocionante”

– ¿Venía siempre cada vez que podías?

“Sí, claro, porque es un evento que forma parte un poco de todos. Es una tradición navideña, bonita y diferente que acerca a la Sinfónica a la gente este tipo de música. La gente le pierde el miedo porque para superar el frío que hace aquí (risas)”

– ¿Podría comentar algo del repertorio?

“Vamos a cantar un poco de todo. Arias, villancicos, zarzuela, ópera, canción canaria,… Y sobre todo son temas muy cercanos a la gente. No me gusta la palabra popular, pero sí es verdad que considero que es un repertorio de impacto en ese sentido. Yo espero que le guste al público que se acerque a vernos a la Dársena de Los Llanos. Nosotros aquí nos sentimos súper queridos y lo de ser profeta en su tierra, nosotros sentimos el cariño de la gente cada vez más. Se lo van a pasar muy bien”

– ¿Hay algún tema que le guste especialmente de los que va a interpretar el 25 de diciembre en el escenario?

“El momento es tan especial que todos me van a gustar por una cosa o por la otra. Son temas que hemos cantado muchas veces pero ahora al juntarnos y ser con la Orquesta Sinfónica de Tenerife pues va a ser muy bonito”

– Después del Concierto de Navidad, ¿cuáles son sus planes?

“Después del concierto me voy tres días a Londres, donde estoy preparando un disco de una ópera completa, además bastante rara de Donizetti; pero luego vengo porque también canto en el Festival de Música de Canarias, y luego me voy al Teatro San Carlo de Nápoles, al Liceo de Barcelona, después a Lieja (Bélgica), Japón, París y así hasta julio que regreso y estaré aquí otra vez”.

– Usted que viaja por todo el mundo, a los mejores teatro y recintos de ópera, ¿qué opinión tienen en el extranjero de la OST?

“Sobre todo me preguntan por el talento musical canario. Que siendo una región tan pequeñita hay mucha gente con un talento diferente. Me preguntan qué tenemos aquí, el por qué y qué pienso yo sobre el tema”

– En los últimos años se está haciendo una programación fuerte de óperas y conciertos de música barroca, sinfónicos, en Tenerife. Aunque sea un estilo complicado, parece que va calando.

“yo creo que es complicado pero cada vez menos. Lo único que hace falta es un poco de curiosidad. Porque yo siempre he dicho que este estilo no es clasista sino simplemente necesitas perder el miedo a asistir a este tipo de conciertos porque les aseguro que no es aburrido. Yo era un chico de San Benito, de la barriada además, y no soy más especial que nadie. Esta música llegó a mis manos, tuve esa curiosidad de profundizar un poco y resulta que me encantó. Hoy en día, por ejemplo, la gente lee solo los titulares de las noticias y ya se piensan que están informados y lo peor de todo es que ya sacan una opinión. Con la música clásica pasa un poco lo mismo. Solo con el envoltorio, el titular, la gente piensa que es para las personas que entienden. Pues no. si te paras un momento y profundizas, pues primero la entenderás mejor y segundo la disfrutarás. Y es cuando puedes sacar una opinión”.

– ¿Qué le parece el trabajo de los conservatorios de música de Tenerife?

“Fundamental. ¿Que hay muchas cosas que mejorar? Pues seguramente, como yo como cantante. Pero bueno, tanto Jorge como yo salimos de allí y por lo menos existe la posibilidad de que la gente pueda estudiar música”.