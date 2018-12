Dani Hernández ya es el único de la plantilla que lo ha jugado todo

Minuto 68 del derbi. José Luis Oltra decide quitar del campo a Luis Milla para dar entrada a Paco Montañés. Esta sustitución es la primera que sufre el centrocampista madrileño en lo que va de temporada, por lo que el guardameta Dani Hernández se queda como el único jugador que ha disputado todos los minutos que hasta ahora se han disputado en la competición liguera hasta la fecha.

Dani acumula 1.620 minutos jugados en los 18 partidos que se han celebrado. Hasta el pasado domingo. Solo el hispanovenezolano y el mediocentro eran los únicos componentes del equipo que lo habían jugado todo. Ahora Luis se queda con 1.598 minutos jugados. Samuel Camille y Alberto Jiménez, ambos con 15 participaciones y 1.325 y 1.305 minutos jugados, respectivamente, son los siguientes en la lista de jugadores más utilizados.

Precisamente, al lateral francés le vale el tiempo jugado para renovar de manera automática su contrato con la entidad blanquiazul, que se prolonga hasta junio de 2020. El jugador natural de Saint-Denis podría alcanzar esta temporada los 100 partidos disputados como jugador blanquiazul.

Tyronne y Chilunda son los futbolistas que menos tiempo han estado en el campo. El grancanario apenas suma seis partidos, cinco de ellos como suplente, y 96 minutos. El delantero no llega a los 30 minutos y dos apariciones.

Carlos Ruiz duda del penalti del derbi

El defensa central ofreció ayer su visión del derbi durante la rueda de prensa que ofreció ayer a los medios. Entre las muchas cuestiones que respondió, dudó de que el famoso penalti del derbi tuviera que pitarse. “En el campo me pareció una mano clarísima, pero en la imagen no se ve nada claro. Por la reacción de David, que es una persona coherente, supongo que no le dio. En una jornada, te dan y en otra te quitan”, dijo el zaguero.