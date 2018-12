El convenio de las carreteras de las Islas se aprueba hoy en Barcelona

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de hoy, que se celebra en Barcelona, el convenio de carreteras de Canarias, cuya firma tendrá lugar mañana en Madrid con la presencia de los representantes gubernamentales, tanto estatales como autonómicos.

La esperada firma del acuerdo, cuyos continuos retrasos han motivado numerosas críticas por parte de formaciones como Coalición Canaria. Nueva Canarias, Partido Popular y Ciudadanos, no parece que esté ayudando a calmar las tensas relaciones existentes en la actualidad entre el Ejecutivo central y el regional, agrietadas nuevamente por la pretensión de Madrid de restar 344 millones de euros de los 934 previstos como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo en la que se condenó al Estado a cumplir con el anterior convenio, suspendido de parte por el Gobierno de Mariano Rajoy al amparo de la brutal campaña de recortes impuesta en los primeros años de la actual crisis financiera.

Los argumentos del Ministerio de Fomento para descontar esos 344 millones de euros pasan porque obedecen a una adenda comprometida con Canarias por el Gobierno del PP a finales del año pasado. Siempre según la versión estatal, esa cantidad no corresponde al tratarse de proyectos que en realidad ya estaban en marcha. Ninguno de dichos proyectos es en Tenerife, pero entre los mismos figura el de la carretera Bajamar-Tajuya, en La Palma.

Por contra, desde el Ejecutivo de CC se acusa al PSOE de detraer esa cantidad para tener 200 millones de euros disponibles justo cuando el presidente Pedro Sánchez y el de la Generalitat, Quim Torra, celebrasen su esperado encuentro, que finalmente tuvo lugar ayer. A este respecto, la diputada de CC, Ana Oramas, no dudó ayer en asegurar que el repentino acercamiento entre el Gobierno y los independentistas catalanes, con reunión incluida en Barcelona, es “un baile de salón” del que no participará Coalición Canaria. La portavoz de CC en Madrid avanzó que votará “en contra, desde luego”, tras esos supuestos 200 millones detraídos de inversiones en su comunidad para trasladarlos a Cataluña, que denunció citando una información publicada en El Economista. Ello motivó a su vez la reacción del secretario de Organización del PSOE canario, Jorge González, quien tildó ayer de “bajeza deleznable” que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y su partido, CC, intenten “enfrentar” a canarios y catalanes a cuenta del convenio de carreteras. González dijo además que “es falso” que el Gobierno central quite 200 millones de euros a Canarias para invertirlos en Cataluña, como denuncian desde el Ejecutivo canario, aparte de que “mezclan” la deuda del incumplimiento del anterior convenio con partidas para la conservación de vías de otra comunidad autónoma. “No se pueden transmitir engaños a los canarios”, indicó, al tiempo que se preguntó si CC tiene “intereses oscuros” y “no le interesa” firmar el convenio de carreteras, que se aprobará hoy en Consejo de Ministros por importe de 1.200 millones para los próximos ocho años. A ellos se suma lo pendiente por la aludida sentencia del Tribunal Supremo.

El socialista sí admitió que el convenio de carreteras es “complejo” y su tramitación conlleva “muchas dificultades” pero cree que el resultado final es “muy bueno” para Canarias y supondrá un “impulso importante”.

Antona (PP): “Se los dan a los independentistas golpistas”

El presidente del PP en las Islas, Asier Antona, denunció ayer que “el PSOE el mismo día que le quita a Canarias 200 millones de euros recortando el convenio de carreteras, anuncian que le entregarán idéntica cifra a los golpistas independentistas de Cataluña. Esta es una nueva cacicada a las que ya nos tienen acostumbrados”.