El PP da por perdida esta legislatura en materia turística

El Partido Popular da por perdidos estos cuatro años en materia turística en La Palma, dado que no se ha puesto en marcha ninguna inversión que permita incrementar la planta alojativa en la isla. “No se ha movido nada”, lamentó el portavoz de esta formación, Carlos Cabrera, en declaraciones a este periódico, quien asegura desconocer qué está haciendo el Gobierno insular para atraer inversión a La Palma, donde “a nadie le cabe duda de que necesitamos nuevas instalaciones hoteleras”.

A excepción de las viviendas vacacionales, que señaló que se están también paralizando por determinadas exigencias legislativas, ni el modelo de desarrollo turístico en suelo rústico pensado para La Palma ni, por supuesto, las grandes inversiones de las que se vienen hablando desde hace décadas, han aparecido a pesar de la nueva normativa ni de la aparente mejora del estado de la economía.

“La situación me parece muy grave porque las grandes inversiones que se anunciaban no avanzan, ni con la Ley de Islas Verdes, ni con la Ley del Suelo, ni con el Plan Turístico ni con el Plan Insular”. Y las que promueve la Ley de Islas Verdes, tampoco. “El problema también está en que no se sabe qué gestiones se están haciendo, ni qué contactos hay con posibles inversores. Está todo exactamente igual”, lamentó.

En lo que se refiere al modelo de oferta turística en suelo rústico, indica que se están planteando exigencias para su desarrollo como la elaboración de una evaluación ambiental para un modelo de establecimiento que tienen cinco o seis plazas. “Nos estamos encontrando que lo que parecía fácil, por unas serie de condicionantes, no es así”.

Cabrera también señala otro de los motivos que está afectando al desarrollo turístico de La Palma son las denuncias que se presentan contra las iniciativas que se adoptan para facilitar el auge de este sector económico. “Todos tenemos derecho a denunciar, pero muchas veces se ocasionan gravísimos problemas para el desarrollo de una isla pequeña como la nuestra”. “A nosotros no nos dejan ni equivocarnos”, apostilló el portavoz popular.