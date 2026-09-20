La Palma lamenta el descarte del TMT: aún se desconoce la razón

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, lamentó ayer la decisión final del consorcio internacional del Telescopio de Treinta Metros (TMT), que ha desestimado que la infraestructura del Observatorio del Roque de los Muchachos sea la ubicación de mayor telescopio óptico e infrarrojo del hemisferio norte.
Rodríguez confirmó a Europa Press “la triste noticia” que trasladó en la tarde del pasado viernes por el representante del TMT en la isla de La Palma, José Turán, tras la reunión celebrada por el consorcio en la que se tomaba la decisión de descartar la propuesta española. “Aún nadie nos ha dado una razón”, lamentó.
El presidente señaló que “todos estábamos muy ilusionados. De hecho, varios días antes de conocer esta noticia, José Turán y miembros del Instituto de Astrofísica de Canarias se reunieron en mi despacho y hablamos de la importancia de la firma del acta de replanteo para comenzar las obras, y no dejar caducar el expediente ambiental el próximo lunes”.
Reconoció haber estado “muy ilusionado” con un proyecto con el que se quería dar un empuje a la recuperación económica y social de la isla tras el volcán. “Hay quien dice que a lo que se renuncia es a la financiación, pero lo que yo interpreto es que, efectivamente, abandonan la propuesta de La Palma”.
Rodríguez aseveró que aún “nadie le ha dado una razón” sobre por qué se ha desestimado la propuesta. “Supongo que la conoceremos en los próximos días, pero, por lo que me dicen, no tiene nada que ver con que se va a Hawái. Todos sabemos que allí es imposible en este momento, y es muy posible que el proyecto se caiga”.
El TMT es un gran telescopio óptico e infrarrojo con un espejo primario de 30 metros de diámetro, concebido para explorar el universo con un nivel de detalle sin precedentes. Diseñado inicialmente para Hawái, la oposición de la población nativa a su instalación motivó que La Palma se convirtiera en una alternativa.
España presentó una candidatura científica y técnicamente sólida, se desarrolló una intensa labor de diplomacia científica y se puso sobre la mesa un compromiso financiero extraordinario, que llegó a contemplar la movilización de hasta 1.000 millones de euros por parte del Gobierno de España y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Y una propuesta integral basada en la excelencia científica del Observatorio del Roque de los Muchachos, el elevado grado de preparación técnica -con permisos, estudios e ingeniería ya completados- y un modelo de gobernanza estable que garantiza la participación y los derechos de los miembros.