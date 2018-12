El Real Madrid busca una sonrisa obligada

El Real Madrid partirá como claro favorito a conquistar este sábado (16.30 horas/La1) el Mundial de Clubes en una final en la que se mide a un modesto Al Ain, anfitrión del torneo y la última piedra en el camino para que el campeón de Europa pueda cerrar un año irregular y turbulento con una sonrisa.

El conjunto madridista tiene muy cerca terminar este 2018 con un nuevo título, el tercero consecutivo en esta competición y la mejor manera de aplacar los ánimos de un campeón de Europa que el año pasado por estas fechas concluía ante el Gremio brasileño una campaña histórica.

Cinco trofeos (Liga, Champions, Supercopa de Europa y de España y el Mundial) realzaron un 2017 que no iba bien encaminado y que se terminaría de torcer días después de la última conquista por el duro revés en el Clásico (0-3). El panorama ahora es distinto, con sólo la Liga de Campeones en el bolsillo, pero con la obligación de no perder este último título para despedir el 2018 sin críticas y sabedor de que su triunfo no será ‘prestigioso’.

Todo el entorno señala sin miramientos que todo lo que no sea ganar Al Ain, el único no campeón de confederación del evento, sería tildado como fracaso. La diferencia de potencial entre ambos es amplia e incluso se podría pensar que la semifinal ante Kashima Antlers tendría más dificultad que esta final a la que el campeón de los Emiratos Árabes Unidos ha llegado por méritos propios y después de ganar tres partidos.

Santiago Solari tiene muy cerca saborear su primer éxito como primer entrenador del 13 veces campeón de Europa y para ello no prevé hacer demasiados experimentos respecto a la clara victoria por 1-3 ante el campeón de Asia, con protagonismo para un Gareth Bale que quiere también mantener su buena racha goleadora tras su ‘hat-trick’ del miércoles y jugando por su lado natural.

El galés volverá a ser la mejor arma ofensiva de un once donde la única duda real para el técnico argentino reside en el mediocentro, una vez que Carlos Casemiro está ya recuperado. El brasileño disputó el miércoles más de un cuarto de hora ante el conjunto japonés tras sustituir a un Marco Asensio que se lesionó y que se perderá la final, pero está por ver si el rosarino le pone de inicio y mantiene su confianza en Marcos Llorente.

El Real Madrid dejó una imagen sólida en su estreno y ahora no debe relajarse ante un Al Ain que ya tiene el premio de esta final ante su público y que no renuncia a dar la sorpresa después de ofrecer buenas prestaciones ya ante un rival bien armado como River Plate, campeón de la Copa Libertadores y al que eliminó en los penaltis.

EL AL AIN, CUATRO PARTIDOS EN 10 DÍAS Y DOS PRÓRROGAS JUGADAS

Y el conjunto de Zoran Mamic, eliminado en octavos de la ‘Champions’ asiática, se agarra también a la edición pasada cuando sus compatriotas del Al Jazeera plantaron batalla a los entrenados entonces por Zinédine Zidane y no hincaron la rodilla hasta el gol en los compases finales de Bale. El campeón de Europa sabe que la responsabilidad es absoluta, algo que no le es ajeno, pero esa experiencia le tiene que hacer salir tenso y dispuesto a meter miedo desde el pitido inicial.

El Real Madrid buscará un gol tempranero que obligue a tomar más riesgos a un rival al que su cuarto partido en diez días, dos de ellos con prórroga y penaltis, se le puede ir haciendo cuesta arriba, junto a su teórica menor calidad y falta de experiencia. Sin embargo, su ausencia de presión le hace peligroso y ya ha demostrado que tiene una capacidad goleadora que precisamente a los de Solari se les ha resistido.

Ocho goles ha anotado en sus tres partidos un Al Ain, capaz de igualar un 0-3 ante el Wellington australiano, de ganar con claridad al Esperanza, campeón africano, y de tener contra las cuerdas a todo un River Plate con un equipo donde sobresalen el veterano delantero sueco Marcus Berg y el brasileño Caio, sus armas ofensivas.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Llorente, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema y Bale.

AL AIN: Eisa; Fayez, I.Ahmed, M.Ahmed, Shiotani; Doumbia, Barman, El Shahat, Caio; Abdulrahman y Berg.

ÁRBITRO: Jair Jarrufo (USA).

ESTADIO: Zayed Sports City.

HORA: 16.30/La1.

Solari: “Tengo la sensación de que cuesta darle valor a lo que ha conseguido este equipo”

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, opinó que siente que “cuesta darle valor” a todo lo que ha conseguido en los últimos años el conjunto madridista, que en estos últimos años ha hecho “algo extraordinario” que puede continuar haciendo ganando un nuevo Mundial de Clubes ante el Al Ain, “un gran broche y una hermosa oportunidad” para sus jugadores.

“Sí me da la sensación de que nos cuesta a todos, tal vez por la repetición, el darle justo valor a lo que ha conseguido este equipo en cinco años y eso me sorprende. Son cuatro o cinco años ganando, uno no puede dejar de mirar la excelencia que se consiguió en el pasado ni por supuesto dormirse en los laureles”, comentó Solari este viernes en rueda de prensa.

Para el argentino, “es extraordinario lo que ha hecho este equipo”. “Si ha ganado tanto es porque se concentra y pone toda su energía en las finales y lo que me preocupa es que estemos metidos a nivel mental, físico y táctico a partir de hoy”, afirmó.

En este sentido, no le da importancia a que pueda ser su primer título como entrenador porque “el fútbol es algo colectivo”. “Siento muchas ganas de que todos, como club que ha ganado muchísimos títulos, refrende una vez más el valor de haber ganado la última ‘Champions’ y un tercer Mundial seguido sería una cosa excepcional y hay que darle su justa medida”, comentó.

“Este Mundial sería un gran broche para todos estos jugadores. Algunos han estado presentes en cuatro de las ‘Champions’ y otros en tres, esto puede ser difícil de repetir y es una hermosa oportunidad para cada uno de ellos”, añadió al respecto.

Preguntado sobre si se está dando al Real Madrid ‘muerto’ para lo que queda de campaña antes de tiempo, recordó que es “lo mismo que se decía el año pasado y el anterior, y el anterior”. “Lo que es imposible es ganar todas las ‘Champions’ consecutivas de aquí a 200 años”, zanjó.

“El vestuario está muy contento, ilusionado, con el foco puesto en el partido. No sé si hay serenidad, este equipo tiene mucha experiencia en finales, pero también existe ese nerviosismo de estar en una final y que se juega un título. Tenemos que ponerle toda nuestra energía y concentración”, subrayó.

El preparador madridista indicó que vio “muy bien” a Isco el tiempo que estuvo en el campo ante el Kashima y también “entrenando”, y remarcó su satisfacción por tener “a la mayoría disponibles”. “Y si además cuando juegan lo hacen a un alto nivel competitivo se dificultan las decisiones, pero se facilita el trabajo de todos a la hora de competir”, puntualizó.

Además, descartó el favoritismo porque el fútbol “se ha democratizado” y que en este evento participan “campeones continentales que lo son por algo y no hay casualidades”. “Esto es más competitivo de lo que la gente esperaba”, confesó.

Sobre el Al Ain, Solari cree que “va a tratar de jugar como lo viene haciendo, con solidez defensiva, velocidad y la habilidad de tener jugadores arriba como Caio”, y advirtió del peligro a balón parado donde “tratan de sacar ventaja con bloqueos ilegales”. “Usan muchos bloqueos y había algunos tunecinos bastante enfadados y contra River sacaron ventaja también. Haremos lo posible para que no suceda y estaremos muy atentos”, sentenció.

Ramos: “Llevamos cinco años sin Mourinho y seguís hablando de él, no se respeta a Solari”

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha lamentado que se siga hablando del portugués José Mourinho como posible candidato al banquillo blanco cuando lleva “cinco años” sin ser entrenador madridista, y ha resaltado que le está faltando al “respeto” al actual técnico, Santiago Solari, además de afirmar que eso está restando importancia al hecho de que puedan conquistar un nuevo título del Mundial de Clubes.

“Yo no soy nadie para decidir qué entrenador viene o no. ¿Crees que los capitanes decidimos qué entrenador pasa por el Real Madrid? Llevamos cinco años sin Mou y seguís hablando de Mou porque es un personaje que os da muchísimo a nivel de marketing”, señaló en la rueda de prensa previa a la final del Mundial de Clubes.

En este sentido, explicó que no se le está teniendo “respeto” a Santiago Solari. “El Madrid lo ha ganado todo y seguís hablando de entrenadores, hay que tenerle un respeto al entrenador actual y a los que hemos tenido y no se le tiene, ahora a Solari. Mañana tenemos la posibilidad de ganar un título, seguiremos hablando de Mou. Yo no voy a entrar en ese juego”, afirmó.

Además, el central madridista puntualizó las declaraciones que hizo cuando destituyeron a Julen Lopetegui y sonó Antonio Conte como entrenador blanco, afirmando que el respeto se gana y no se impone. “Cuando hablé de entrenadores, del respeto, no fue sobre fútbol. En la vida te tienes que ganar el respeto. Nadie se niega a hacer nada, en el Real Madrid he tenido todo tipo de entrenadores. No podemos estar dándole vueltas a lo mismo. No tengo problemas, que venga un entrenador que quiera que trabajemos más, menos… yo soy el primero que da un paso al frente”, manifestó.

Tampoco quiso responder a las declaraciones de Cristiano Ronaldo, que aseguró que la Juventus es más “familia” que el Real Madrid. “Es una marea que hay que manejar según la repercusión. No hemos escuchado en ningún momento a Cris hablar del Real Madrid. En el tiempo que ha estado se ha visto el grupo que había dentro del vestuario y esa ha sido una de las claves de nuestro éxito. Nos alegramos de que le vaya bien y le deseamos lo mejor a la gente que ha rendido a un grandísimo nivel para nuestro club”, subrayó.

En otro orden de cosas, restó importancia a la suplencia del centrocampista Isco Alarcón. “Sigue siendo un jugador más de la plantilla. Siempre han reiterado que la competencia es tan alta y el nivel es tan bueno que hay jugadores como Ceballos, que el año pasado no jugaba nada y este año ha tenido muchísimos minutos. Es una tarea difícil decidir”, apuntó.

“Cuando es un jugador que ha dado tanto y a un grandísimo nivel al Real Madrid se le esperan muchas cosas, son detalles. A lo largo de nuestra etapa como futbolistas nos ha tocado tener momentos buenos y momentos peores. Cuando los jugadores no están jugando es imposible que los veas sonreír, cómodos, porque todos queremos jugar”, añadió.

“ESTARÍA MUY BIEN ANÍMICAMENTE VOLVER A CASA CON ESE TÍTULO”

Sobre el duelo ante el Al Ain, Ramos se mostró entusiasmado. “Tenemos una nueva oportunidad de reivindicarnos como campeones del Mundial de Clubes y de hacerlo consecutivamente. No hay ningún club que lo haya hecho. Ahora encaramos una nueva final con muchísima ilusión, con ganas de volver a casa con esa recompensa, con un trofeo más para todos los madridistas. Estaría muy bien anímicamente volver a casa con ese título”, expresó.

Así, afrontan el encuentro desde “la máxima humildad y con el máximo respeto”. “Quizás todo el mundo daba por favorito a River y con el fútbol no ganas a nadie con el escudo. El físico, la intensidad y el ritmo acaban prevaleciendo sobre la calidad individual. Sabemos que tienen el sueco de arriba, el brasileño de banda, el egipcio… Tienen un equipo que si te confías pasa lo que pasa. En el fútbol tienes que tratar a todo el mundo con muchísimo respeto, la igualdad cada día es mayor”, expuso.

Por último, habló de la posibilidad de ganar su título número 20 con el Real Madrid, que le acercaría a Paco Gento, que cuenta con 23. “Mañana puede ser el título número 20. Cuando empiezas a jugar no te lo imaginas. Es un objetivo personal. Ojalá pueda entrar en la historia como el jugador del Real Madrid con más títulos. Nunca me cansé de ganar”, finalizó.

Mamic (Al Ain): “A veces un Smart le gana a un Mercedes”

El entrenador del Al Ain, Zoran Mamic, reconoció el llamativo favoritismo del Real Madrid de cara a la final del Mundial de Clubes de este sábado en Abu Dabi, pero dejó abierta la opción a la sorpresa porque a veces “las máquinas no funcionan como esperas”.

“El Real Madrid es el club más grande, pero a veces un Smart le gana a un Mercedes. Queremos hacer muy difícil la final para el Madrid. Es el gran favorito pero a veces las máquinas no funcionan como te esperas que lo hagan”, afirmó el croata.

En la rueda de prensa previa a la final contra el campeón de Europa, Mamic vio la opción de sorprender a su prestigioso rival, como hicieron en los penaltis contra River Plate. “Nuestro equipo merece estar en la final. Estamos cansados pero motivados para hacer un buen partido y estoy seguro de que plantearemos batalla”, dijo.

Además, el técnico del anfitrión afirmó que pedirá a su compatriota Luka Modric, Balón de Oro, un pequeño favor. “Hablaré con él y le diré que, como últimamente ha ganado todo, que nos deje ganar este partido”, finalizó.