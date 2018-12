“En esta Isla solo vale poner la primera piedra para la foto”

El anuncio del Cabildo de que en enero comenzarán a realizar los pagos a los propietarios de los terrenos necesarios para comenzar a trabajar en el acceso Norte del futuro Circuito Insular del Motor (CIM), lejos de servir para calmar las aguas las han revuelto más. Después de lo declarado por el colectivo del motor de la Isla, cuya desconfianza es evidente, Óscar Izquierdo, presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (FEPECO), otro de los agentes implicados en el futuro trazado, reiteraba su desánimo en que, por fin, el mismo sea una realidad próximamente.

“Llevamos muchos años esperando por el Circuito porque es importantísimo no solo por la imagen exterior de la Isla, sino porque puede ser un foco de atracción de inversores”, indicó Izquierdo, que lamentó que no se hayan “atendido las peticiones” que “reiteradamente” ha realizado el colectivo del motor de la Isla: “Tenerife se ha quedado atrás, y Gran Canaria no, por la ineficacia e ineptitud de algunos responsables públicos, rezagando a la Isla respecto a otros lugares”.

El presidente de FEPECO cree que la tramitación de “todo lo relacionado” con el Circuito es la “imagen palpable del fracaso de la gestión pública en Tenerife”, haciendo especial hincapié en que los gestos no son suficientes: “Aquí solo vale poner la primera piedra para sacarse una foto, cuando lo importante no es poner esa primera, sino la última. Eso parece que no lo entienden algunos responsables públicos de la Isla”.

Además, reconoció no “creer” ninguna nueva promesa de la Corporación insular debido a “más de 30 años” de retrasos y promesas con el trazado: “No nos creemos ni una más porque en esos 30 años no han cumplido ni una. No podemos creerlos porque nos atenemos a hechos concretos, no a ninguna promesa que puedan hacer. Creo que nuestra paciencia ha llegado a un límite, de ahí que no nos creamos nada”.

“Si cumplen en enero se lo reconoceremos, pero…”

Izquierdo, en relación a la posibilidad de que el Cabildo acelere los trámites en enero, incluso realizando algunas obras en el propio terreno, indicó que ellos son los “primeros interesados” en la tramitación del expediente, pero reiterando su desconfianza: “Si lo hacen les diremos que muy bien, se lo reconoceremos, pero… Repito: nos basamos solo en hechos concretos”. Además, Óscar Izquierdo advirtió que desde FEPECO estarán “muy atentos” para que el Circuito del Motor “por fin” pueda ser “una realidad”.