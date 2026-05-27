La Hospiten Carrera de las Empresas de Tenerife celebra con brillantez su edición de 2026

La tercera edición de la Hospiten Carrera de las Empresas de Tenerife volvió a destilar espectáculo deportivo durante su atractivo recorrido por Playa de Las Américas. El carácter solidario, colectivo y dinamizador de esta prueba se dejó sentir en una jornada donde la organización batió récord de participantes.
Bajo el patrocinio del Área de Turismo del Ayuntamiento de Arona que dirige Naím Yánez, el evento tuvo un desarrollo fluido comenzando por las carreras para los más jóvenes y la marcha solidaria cuya recaudación fue a parar al proyecto de la Asociación Española Contra el Cáncer.
Luego se dio la salida a las dos distancias absolutas, las de 5 y 10 kilómetros, con inicio y fin en el estadio olímpico Antonio Domínguez donde los atletas podían participar de forma individual, por equipos de dos, de tres y de cuatro y en categorías masculina, femenina y mixta.
El evento volvió a ser muy diferencial, más allá de que lo principal era correr. Los equipos mostraron su carácter colectivo colaborando y ayudando para que todos sus componentes pudieran disfrutar de una jornada en la que todos fueron ganadores.
Los favoritos en la distancia corta hicieron honor a su condición en la carrera open de los 5K. Así, Irene Lorenzo y Alejandro Rodríguez se llevaron el triunfo siendo los más rápidos. Luego, en la categoría autónomos ganaron Gara Yanes y Alejandro González con la propia Irene Lorenzo y Maru Berradia ganando en la general.
Por equipos de dos ganaron Aena Tenerife Norte (Masculino), Tentakra (Femenino) y Nutrybox (Mixtos) mientras que en los colectivos de tres componentes los mejores fueron Parque Santiago III (Masculino), Fundarunners 1 (Femenino) y Fundación Canaria de la Juventud (Mixtos). Arona Monitores Deportes (Masculino), Dsantos Adeje 2 (Femenino) y Laguna Sport Gym (Mixtos) fueron los ganadores entre los equipos de cuatro competidores.
En la distancia reina de los 10K los ganadores de la general fueron María Gabriela Martí y Miguel Ángel Vaquero. María Gabriela Martí también ganó la categoría open donde el vencedor masculino fue Alessandro Venturelli. Sofía Bafunno y José Suárez se impusieron en la categoría de autonómos.
Por equipos de dos los ganadores fueron Dspacer 2 (Masculino), Nutrybox (Femenino) y Dspacer (Mixtos) mientras que en los equipos de tres corredores quedaron primeros Hidrogest 3 (Masculino) y Los Lupas (Mixtos) y en las formaciones de cuatro competidores ganaron Pinturas Jorba (Masculino) y Menzies Aviation (Mixtos).