Canarias reúne a 4 leyendas del fútbol internacional en una cumbre por el próximo Mundial

Las Islas Canarias se han transformado en el epicentro de la actualidad futbolística internacional. Las leyendas mundiales David Villa, John Terry, Eden Hazard y Jozy Altidore protagonizan World Golf Cup in the Canary Islands, una producción de alcance global que se estrena de forma exclusiva en DAZN.
El proyecto, alejado del formato de documental deportivo de corte tradicional, se estructura como un espacio de convivencia y competición sobre el green, donde el debate en torno a la próxima Copa del Mundo y los recuerdos de sus respectivas trayectorias profesionales articulan la narrativa.
El archipiélago canario cobra un protagonismo absoluto en el metraje, proyectando sus playas, volcanes y campos de golf como un destino idóneo para la práctica del deporte y el bienestar físico durante todo el año.
Un desafío deportivo entre rivales históricos
La dinámica de este encuentro sitúa a los cuatro futbolistas en un entorno relajado, libre de la máxima presión competitiva que marcó sus carreras, facilitando confesiones inéditas sobre vestuarios, lesiones, grandes victorias y decepciones. Los emparejamientos escogidos para los desafíos de golf responden a vínculos históricos y rivalidades directas en el panorama internacional.
Por un lado, el belga Eden Hazard (tres participaciones mundialistas) y el inglés John Terry (presente en dos ediciones) reeditan la estrecha relación que forjaron como compañeros en las filas del Chelsea FC, representando al mismo tiempo la histórica pugna deportiva entre las selecciones de Bélgica e Inglaterra.
Por otro lado, el español David Villa y el estadounidense Jozy Altidore vuelven a encontrarse tras haber coincidido en diferentes etapas profesionales. El delantero asturiano, máximo goleador histórico de la selección española de fútbol y campeón en Sudáfrica 2010, analiza el éxito de aquel hito, mientras que Altidore repasa la trayectoria de la selección de Estados Unidos y la experiencia vivida en la edición de Brasil 2014.
Promoción internacional del “espíritu canario”
A lo largo de las jornadas de convivencia en territorio insular, los deportistas comparten traslados, comidas y retos deportivos. El formato cuenta con la participación de la golfista profesional canaria Emma Cabrera, quien ejerce como anfitriona de la expedición, guiando a los futbolistas a través de los diferentes campos y parajes de las islas.
La producción busca difundir en el mercado exterior el denominado “espíritu canario”, un concepto vinculado a la autenticidad y la conexión con la naturaleza. Los contenidos transcienden la emisión televisiva convencional; la propuesta consta de un episodio principal con una duración de 33 minutos, complementado con ocho piezas en formato vertical de un minuto optimizadas para redes sociales y tres capítulos específicos de cuatro minutos adaptados para la plataforma YouTube.
La producción de World Golf Cup in the Canary Islands ha corrido a cargo de WAP Media Group en asociación con Wakai. El desarrollo del formato ha contado con la participación de las firmas Initiative y Fuse Omnicom Media, en una colaboración directa con Turismo de Islas Canarias, garantizando la difusión de la marca del archipiélago en los diferentes mercados internacionales donde se distribuirá el programa.
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