Zeben, un tinerfeño en Acapulco: la selección española aspira a reinar en el Mundial de FootGolf

El recorrido empezó en 2016. Zeben Díaz, guimarero, apuraba sus últimos partidos con el Médano CF cuando recibió la llamada de Carlos Romero —nieto del mítico Olimpio Romero, segundo entrenador del CD Tenerife que recomendó el fichaje de Maradona—, amigo y excompañero, que le invitó a probar un deporte que unía fútbol y golf. “Sonaba extraño”, reconoce. Aun así, se acercó por primera vez a Golf Costa Adeje.
Aquella primera toma de contacto “no terminó de engancharle”. La segunda, ya cerrada la temporada futbolera, sí. “A partir de ahí, surge mi pasión por este deporte”, explica el tinerfeño, hoy con una década de palmarés a las espaldas y rumbo a la próxima cita mundialista, que se celebrará en México.
El Campeonato del Mundo de FootGolf 2026 se disputará en Acapulco del 27 de mayo al 7 de junio. Lo organiza la Federación Mexicana de FootGolf bajo el paraguas de la FIFG, un evento que reunirá a más de 1.200 jugadores de 60 países.
España competirá en el Grupo F del cuadro masculino, junto a Eslovaquia, Estados Unidos y Suiza. “Nos ha tocado uno de los grupos más complicados”, admite Díaz. No es para menos. La selección de Eslovaquia llega como subcampeona del mundo tras caer ante la Argentina del mítico Ratón Ayala (con una dilatada carrera profesional en la selección, llegando a ganar un oro olímpico y con más de 100 partidos en algunos equipos como Zaragoza o Valencia). Por su parte, el conjunto estadounidense atraviesa un momento de fuerte expansión y Suiza “es una de las potencias del continente”.
Seedorf, Totti, Anelka…
El FootGolf, además, ha tendido puentes con las viejas glorias del fútbol mundial, que han encontrado en los greens una segunda vida competitiva. Por sus torneos han pasado nombres como Clarence Seedorf, único futbolista en haber ganado la Champions League con tres clubes distintos; Francesco Totti, eterno capitán de la Roma; el delantero neerlandés Roy Makaay, Bota de Oro europea en 2003; o el internacional francés Nicolas Anelka, exjugador del Real Madrid y el Arsenal.
Pese a la dimensión internacional del campeonato, las condiciones de entrenamiento siguen siendo modestas. El terreno de juego oficial es un campo de golf, una superficie de uso limitado y casi siempre saturada, por lo que la preparación se reparte entre el gimnasio, la calle y algún campo de fútbol donde afinar el golpeo. “El entrenamiento lo haces en la propia competición, donde en Canarias tenemos bastantes días para ello”, apunta el jugador, que insiste en trabajar cuádriceps y core, “que es desde donde sale el golpeo”.
Y remata con una frase que define la disciplina: “El talento ya es difícil de entrenar. Eso lo tienes o no lo tienes”.
El debate técnico sobre qué hace bueno a un footgolfista se reabre cada vez que la selección coincide en hoteles internacionales, en la sobremesa que los jugadores bautizan como “hoyo 19”.
El tirador de faltas
Hay tres tipos de golpe —drive, approach y putt— y Diaz lo tiene claro: el approach manda. “Requiere de precisión, a veces quirúrgica, porque es el que hace que encares el hoyo en la mejor entrada posible”, sostiene, y añade un matiz reconocible para cualquier aficionado al fútbol, lo domina quien en su etapa futbolera monopolizaba los tiros de falta y córners. El putt es el cierre para la aproximación final del balón al hoyo.
El palmarés del tinerfeño combina lo regional y lo nacional. Acumula varios títulos canarios, tanto en individual por etapas como en parejas con Carlos Romero, con quien casi siempre ha pisado el podio autonómico y nacional.
En 2024 se proclamó campeón de Canarias en categoría sénior, ha ganado etapas del circuito nacional y encadena dos años consecutivos como campeón sénior por parejas en el Campeonato de España. Pero hay un trofeo que conserva un sitio aparte: el Máster de España absoluto de 2017, el debut de los canarios en la península. “Esa fue nuestra carta de presentación. Desde entonces, no hemos parado de conseguir títulos nacionales”, recuerda.
Esa última corona por parejas, además, le abrió la puerta del Mundial por una vía distinta a la del ranking. El proceso, explica, no se parece al de otras selecciones.
¿Cómo se clasifican?
Lq FIFG comunica a cada federación las plazas disponibles por categoría y estas se reparten por ranking nacional o por mérito deportivo. Díaz accedió a la prueba individual por su clasificación nacional, mientras que el billete para la competición por equipos —en la que solo participan ocho jugadores de toda España— lo obtuvo al ganar el Campeonato de España por parejas de 2025.
La FEFG, organiza un Campeonato de España con etapas por todo el país y modalidades individual, equipos, parejas y matchplay. El tinerfeño, que también ocupa cargo directivo, describe un cuerpo federativo cada vez más exigente con las sedes.
“Si un campo no cumple con unos mínimos, se desecha la opción de jugar competición nacional ahí”, afirma. Antes había que conformarse con lo disponible. Ahora, la mayor oferta de campos ha permitido que “el Footgolf en España haya adquirido un carácter más profesional”.
El apoyo institucional, en cambio, sigue siendo desigual. Hay instituciones públicas que apuestan por la disciplina, sobre todo en Cádiz y Tenerife, pero el grueso del soporte es capital privado, y los jugadores asumen desplazamientos, alojamientos y greenfees.
Objetivo: campeonar en México antes que la Roja
La selección llega como subcampeona de Europa en masculino y femenino y cuarta en sénior, y el jugador no sitúa un techo, todo ello a pocos meses del Mundial masculino en EUU, Canadá y México: “Queremos ser la antesala a la Roja, pero con el trofeo de campeones por todo lo alto”.
Acapulco será el siguiente examen para este guimarero, a la conquista del campeonato de este curiosos deporte que junta fútbol y golf.