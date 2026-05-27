El Torneo Benéfico de Pádel Ciudad de Güímar se acerca a su jornada final con espectáculo y solidaridad

La duodécima edición del Torneo Benéfico de Pádel Ciudad de Güímar se acerca a velocidad crucero a su jornada final programada para este sábado dentro de una competición que ha batido denuevo todos sus récords, con 645 parejas inscritas divididas en un total de 27 categorías tanto en formato open como federado.
La cita anual con el pádel y la solidaridad organizada por la ABDC Chanvergas ha vuelto a tener como sedes las pistas del club Las Palmeras (Puertito de Güímar), donde se han ido jugando la mayoría de partidos de las categorías Open y las del Club Náutico del Puertito de Güímar, donde este sábado se celebrarán los partidos decisivos de los cuadros de las categorías federadas.
Durante el torneo, como es habitual, se han ido celebrando diversas actividades paralelas siempre dentro del ambiente deportivo y festivo generado por el entusiasta e inagotable grupo de organizadores.
Una de las actividades más valoradas fue la exhibición de pádel inclusivo donde varios jugadores y jugadoras en silla de ruedas tuvieron la posibilidad de ofrecer su gran nivel de juego a todos los asistentes dando paso posteriormente a una exhibición de varios de los jugadores del Real Unión de Tenerife de Sordos donde jugadores con y sin sordera compartieron pìsta y dieron un enorme espectáculo al público asistente.
Para este próximo fin de semana queda la emoción de los partidos donde se decidirán los campeones y campeonas de un torneo que ha tenido un desarrollo espectacular. El viernes y el sábado se jugarán los partidos de semifinales y finales de las categorías open en el club Las Palmeras mientras que las finales de las categorías federadas tendrán lugar en las pistas del Club Náutico del Puertito de Güímar en la jornada del sábado estando previsto el comienzo de la gran final de Primera Categoría Masculina sobre las 18.30 horas, a la finalización de la final de la máxima categoría femenina.