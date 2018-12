En los derbis, la experiencia es un grado

Es el partido más esperado para las aficiones de las dos islas. El señalado por blanquiazules y amarillos cuando sale en el calendario de la temporada. Un duelo diferente, aunque los puntos que se ponen en juego son los mismos de siempre. Pero para controlar el torrente de emociones que genera el derbi canario hace falta tener cabeza fría y experiencia. Lo dicen precisamente tres exjugadores del CD Tenerife que saben mejor que nadie lo que supone vivir un duelo de estas características. Son Toño Hernández, Cristo Marrero y Ricardo León, tres leyendas que escriben las páginas de sus vidas con letras de colores azul y blanco.

Antonio Martín Hernández, Toño, el eterno capitán del CD Tenerife conoce perfectamente cómo son los enfrentamientos entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas. No en vano, el exlateral derecho blanquiazul militó durante 11 temporadas en la plantilla profesional, en la que tuvo la oportunidad de disputar numerosos derbis. Ligueros, coperos, amistosos. Obviamente con más de 300 partidos oficiales defendiendo la camiseta blanquiazul, tuvo tiempo de vivirlos de muchas maneras. Con su experiencia, analiza el duelo del próximo domingo. Un partido al que los dos clubes canarios llegan con la extrema necesidad de ganar: “Ahora mismo los dos equipos llegan en un momento complicado, pero este partido puede marcar un antes y un después. Ya nos ha pasado otras veces y esperamos repetirlas. Los dos teníamos planeados estar arriba. Ellos han hecho un esfuerzo bastante grande, mayor que el nuestro y la situación de ambos no es la deseada”, señaló a DIARIO DE AVISOS el que hoy en día forma parte de la secretaría deportiva blanquiazul, junto a Sesé Rivero y Ricardo León.

Precisamente el excentrocampista nacido en La Longuera es el jugador con más derbis ligueros disputados. Durante su larga carrera deportiva acumuló un total de diez, un logro que no está al alcance de cualquiera. De los 10 derbis jugados por Ricardo, ganó cinco de ellos, perdió dos y tres los empató. No está nada mal para este tinerfeño que forma parte de la historia de estos partidos. “Es un partido especial, ya que la gente lo vive de una manera bastante diferente”, admite a este diario Ricardo, quien analiza de la siguiente manera el estado en el que llegan las dos escuadras canarias: “Los dos equipos no viven un buen momento. Las Palmas tiene la misión de subir de manera directa y nosotros estamos metidos abajo, pero con la idea de llegar a una zona más tranquila. Pero en estos partidos nunca se sabe lo que pueda pasar. Hay veces que ha llegado un equipo en buen momento y el otro, que no estaba tan bien, le ha plantado cara. Es un partido que puede pasar de todo”, vaticina.

Se suele decir que el equipo que gana el derbi canario se dispara en la clasificación, mientras que el que lo pierde, se desinfla. Ricardo reconoce que el club que vence recibe “una dosis de moral extraordinaria”, pero no se atreve a vaticinar si supondría para los de José Luis Oltra un punto de inflexión, ya que “eso lo marca las jornadas futuras, aunque si se gana, el equipo debe aprovechar ese punto de moral que recibiría”.

Para Cristo Marrero, otro de los grandes capitanes que ha tenido el CD Tenerife en su historia, estos partidos sí que son capaces de cambiar dinámicas: “Es verdad que quedan por delante mucha temporada, pero sí que es cierto que el que sea capaz de sacarlo adelante tiene mucho ganado. Así me pasó en la temporada 2003-2004, cuando ganamos en casa 2-0. Llegamos a ese partido en una situación muy delicada y esa victoria nos dio la vida. Luego hicimos una segunda vuelta espectacular”, señaló ayer a DIARIO DE AVISOS el exdelantero de Las Zocas, hoy entrenador del equipo juvenil.

Cristo llegó a vivir en su carrera ocho derbis, llegando a jugar en cinco de ellos. En ninguno perdió, ya en ellos el Tenerife ganó cuatro y empató otros tantos.

La voz autorizada de estas tres leyendas blanquiazules indican el camino que tienen que tomar los pupilos de Oltra para salir victoriosos este domingo del estadio del eterno rival.