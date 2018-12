“Estas Navidades se han retirado en las Islas más de 3.000 productos del mercado por no ser seguros”

El comercio está en plena campaña navideña y espera recuperar las ventas perdidas en el pasado verano. Ante esta previsible avalancha de compras para los próximos días, la directora general de Comercio aconseja “responsabilidad” al consumidor con los productos que compra y dónde los compra. Asegura que el comercio se ha ido adaptando a los nuevos hábitos del consumidor.

-Empieza la temporada alta del comercio, ¿cómo afronta el sector este auge del consumo, después de un verano escaso en ventas?

“Mire, si hay una temporada importante para el sector comercial esa es la campaña de Navidad. Por eso entre todos debemos contribuir a promocionar las compras en los establecimientos tradicionales. Fíjese que esta campaña supone para el comercio más del 30% de las ventas de todo el año. Así que imagínese si es importante. Por eso desde el Gobierno de Canarias ponemos en marcha unas líneas de apoyo para las zonas comerciales abiertas, que es donde están los centros tradicionales de compra, porque los queremos recuperar, revitalizar y ayudar a modernizar. Hay una oferta y demanda que es diferente a la de otros tiempos, y las asociaciones tienen que propiciar una gestión conjunta de la zona para no perder de vista los nuevos hábitos de consumo”.

-Y tanto que han cambiado… Antes se iniciaba la campaña de Navidad en el puente de diciembre y ahora se ha adelantado por el Black Friday. Eso, sin contar con el comercio electrónico.

“Efectivamente. Los comercios desde noviembre ya se están preparando para las promociones. Yo, como directora general de Comercio, le tengo que decir que me siento orgullosa del sector comercial que tenemos en Canarias. En agosto y septiembre las ventas bajaron, pero no bajó el índice de ocupación, ¿por qué?, porque las expectativas del sector para este invierno eran buenas y querían mantener sus plantillas para poder atender bien esta Navidad”.

-¿Y está evolucionando el sector?

“Sí, indudablemente. Antes los sindicatos se mostraban en contra de que los comercios abrieran los domingos y festivos y ya han cambiado, porque Canarias está dentro del mundo y tiene que adaptarse a los tiempos y a los nuevos hábitos de consumo. No debemos olvidar una cosa: ahí fuera hay un comercio, que es Internet, que está abierto las 24 horas del día los 365 días del año. Por eso es vital que sigamos apoyando a los establecimientos tradicionales, mantener el trato personal y despertar las emociones y las sensaciones no solo de los residentes, sino también de los turistas”.

-Santa Cruz se llenará de cruceristas con la llegada del operador Carnival, pero ¿están los comercios preparados o se están adaptando aún?

“Sin duda, la llegada de este operador será un revulsivo para la ciudad y para toda la Isla. Santa Cruz está en proceso de adaptación. El cambio de generación también es importante, porque se está incorporando al sector gente nueva, con una mentalidad nueva, que maneja las TIC [tecnologías de la información y de la comunicación] y sabe lo que se vende en internet. Y el papel que están haciendo las asociaciones también es importante, porque el comercio es lo que mantiene vivos los espacios públicos. Si nos ponemos a analizar cómo estaba el comercio antes y cómo está ahora, ha habido una adaptación y una evolución, porque lo que queremos son sinergias con la cultura, con la gastronomía… y conseguir que la gente tenga sensaciones en la calle”.

-¿Cuándo se declarará a Santa Cruz entera zona de gran afluencia turística?

“El Ayuntamiento, en este caso de Santa Cruz, es el que tiene que mandar al Gobierno de Canarias una propuesta consensuada por todas las partes, y es el Gobierno el que solicita un informe a la Consejería de Turismo y, en base a una serie de características, se estima si es o no zona de afluencia turística. En el caso de la capital, esa propuesta aún no ha llegado, pero estoy segura de que en breve llegará. Estamos en un proceso de cambio donde todo llegará y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia así lo va exigiendo. Los comerciantes no ven el comercio electrónico como una amenaza, sino una oportunidad”.

-Pero el comercio eléctrico tiene un problema: el DUA, que es verdad que para compras menores de 150 euros está exento, pero aún supone una gran problema para los usuarios y empresas.

“Esto va a cambiar con el nuevo REF aprobado recientemente, que simplifica todos los trámites aduaneros. Además, se han hecho una serie de gestiones que han beneficiado a los consumidores, pero este también tiene que ser responsable y guardar todos los comprobantes y tickets, porque ese es el pie para una queja, una devolución o un cambio”.

-Sobre todo en estas fechas de Navidad…

“Siempre, pero tiene razón en que en estas fechas, más todavía. Desde la Consejería hemos sacado una inspección a la calle y hemos retirado más de 3.100 productos, en su mayoría juguetes que no cumplían con el marcado CE y, por tanto, incumplían medidas de seguridad y de salud; disfraces con productos inflamatorios, luminarias de los árboles de Navidad que al enchufarlas se quemaba el cable… Y todos los productos se han retirado del mercado. Por eso hay que decirle al consumidor que tenemos unos derechos, pero que también tenemos unas obligaciones para que se puedan defender. Si no hay un ticket o una factura, no hay nada. Hace poco nos llegó una denuncia de un señor al que le pusieron gasolina en su coche cuando lleva gasoil, pero no conservó el ticket”.

-¿Somos confiados los consumidores canarios?

“Cada día tenemos consumidores más exigentes y críticos, y es de agradecer, pero también es verdad que cuando llega el momento de un apuro, te ves con descuidos, como, por ejemplo, no conservar la factura”.

-¿Sirven de algo las reclamaciones? Porque lo que pasa es que el usuario tiene la sensación de que no sirven para nada.

“Sí sirven y le garantizo que en un porcentaje del 90% se estima la queja del consumidor en las juntas de arbitraje”.

-Parte de esas retiradas son de productos asiáticos…

“En efecto, en los comercios chinos te venden desde una bola del árbol de Navidad hasta una pieza de fruta o una tuerca. Por eso le insisto en que nosotros, como consumidores, no solo tenemos que ver calidad-precio, sino si la empresa genera empleo canario, si ese empleo es de calidad y se mantiene en el tiempo. En varias ocasiones nos hemos dirigido a varios establecimientos de chinos porque exceden de los 2.500 metros cuadrados. En este caso, el propietario tiene que pedir una licencia comercial como cualquier otro. Todos tienen la misma varita de medir y deben cumplir las normas de la misma manera. Cuando paseo por Santa Cruz veo muchos locales asiáticos con cajas en el suelo fácilmente inflamables y en un edificio de viviendas. Esto hay que denunciarlo y lanzar el mensaje de que, como consumidores, tenemos una responsabilidad”.

-¿Cómo marcha la Ley de Cámaras de Comercio?

“El proyecto está a la espera de que se apruebe en el Parlamento de Canarias y esperamos que salga adelante antes de mayo, cuando se inicia el proceso de renovación de las cámaras. Este organismo es esencial para la economía, pero tiene que valorarse en función de sus resultados”.

-Hace unos meses la empresa Tropicana se querelló contra usted por un retraso en la concesión de una licencia comercial…

“Discúlpeme, pero yo de este asunto prefiero no decir nada, puesto que está en los tribunales. Yo diré todo lo que tenga que decir a la jueza cuando me llame”.