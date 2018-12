Este desternillante hilo de Twitter de un profesor de 2º de ESO se hace viral

Un profesor de lengua de 2º de ESO se enfrentó a una misión imposible: enseñar a sus alumnos a identificar las frases simples, es decir, el sujeto, el verbo y el predicado. Una ardua labor para la que disponía de 50 minutos, tiempo que duraba la clase. Y a pesar de que sus intenciones y métodos eran muy válidos, los estudiantes no se lo pusieron nada fácil.

Por eso, la cuenta de Twitter Dilo en voz alta (@envozalta_libro), dedicada a las situaciones cómicas que se dan en las clases de Secundaria, se hizo eco en un divertido hilo que se ha convertido ya en toda una historia viral.

Aquí va:

Esta semana de diciembre teníamos una misión sencilla: explicar la oración simple en 2ºESO. Como la oración simple la han visto en 1ºESO, 6ºPrimaria, 5º, 4º, 3º… y, seguramente, hasta en la mismísima lactancia, el objetivo parecía fácil de conseguir en 50 minutos de clase. — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

Pero a esos 50 minutos, hubo que restar unos cuantos… Primero había que pasar entre los que vigilaban la puerta en la entrada (no fueran a llevársela), quienes estaban en una clase que no era la suya y los que venían del baño de “beber agua” (=wasapearse con medio insti). — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

Una vez dentro del aula, ya sólo había que esperar a que se sentaran, se callaran y pudiéramos comenzar a hablarles de ese fascinante dueto que forman el sujeto y el predicado, el “shippeo” lingüístico oficial de nuestra infancia. — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

Probamos con un “vamos sentándonos” sonriente, con un “vamos sentándonos” serio, con amenazar con no hablar hasta que no se callaran y hasta levantando la mano, porque eso en 1ºESO funcionaba y ellos levantaban la mano también. Seguían hablando, sí, pero al menos hacía bonito. — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

Unos minutos de silencio castigador más tarde -porque a final de trimestre la voz no nos da para mucho más-, intentamos comenzar la clase. Pero en ese momento se levantaron varias manos con la pregunta más esperada en estas fechas:

-Profe, ¿tienes ya las medias? — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

Cuando dicen la palabra “profe” en este tipo de situaciones suelen alargar mucho la e, como si el hecho de extender infinitamente el vocativo (“profeeeeeeee”) garantizase una respuesta positiva. Y, a menudo, lo dicen todos a la vez (hay quien ha acabado enloqueciendo por menos). — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

Tras responder que aún no, los alumnos que no han bajado la mano , repiten -uno tras otro, porque tenaces son un rato- la misma pregunta en diversas variantes (¿nos das las notas? / ¿pero he aprobado?) tan distintas entre sí como los remakes de los singles de OT. — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

Apagado ese primer fuego, nos plantamos delante de la pizarra dispuestos a adentrarnos (otra vez) en el fascinante mundo de la sintaxis, confiando en que nadie formulara ninguna de las dos otras preguntas habituales a final de trimestre. Pero, por supuesto, las formularon. — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

La primera la dijo la delegada, a la que se ve que le habían endosado previamente el marrón para que pareciera que había algún tipo de interés didáctico en su idea (=el plan más viejo desde que el mundo es mundo para perder clase):

– ¿Podemos hacer hoy un debate, profe? — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

“Hacer un debate” suele ser su manera de decir que si podemos hablar de lo que sea para que participen 3, se duerman 6, usen el móvil a escondidas 15 y hablen con sus compañeros de sitio el resto. Así, que salvo que se prepare antes, la opción es poco apetecible… — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

La segunda pregunta surge de voces diversas (básicamente, toda la clase), con un soniquete coral que es, junto con los ensayos del festival de fin de trimestre, el síntoma inequívoco en las aulas de que estamos en período navideño:

-¿Vemos una peli, profe?

(Léase alargando la E) — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

En ese caso, todo vale. No importa que les pongas (otra vez) ‘Los chicos del coro’, a quienes -por cierto- deben de haber visto aún más veces que a la oración simple; mientras no se dé clase, lo fagocitan todo. Drama, comedia, terror, autoficción o nouvelle vague. Da lo mismo. — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

Asumiendo el drama consiguiente (y, más aún, teniendo en cuenta que el resto de aulas de ese pasillo de la ESO parecían el Kinepolis), nos negamos a rendirnos y continuamos en nuestro plan de quitarnos de encim… de disfrutar explicando el sujeto y el predicado. — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

Pensando que iba a ser sencillo (porque uno, parece que no, pero mantiene su ingenuidad y se cree lo que le contaron en el máster), preguntamos por lo que recordaban del curso pasado y, por supuesto, todos estaban de acuerdo en que el curso pasado no habían visto oración alguna. — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

La delegada parecía querer decir que sí, pero después del poco éxito de su propuesta alternativa prefirió no arriesgar y fingió padecerla misma amnesia curricular que el resto de sus compañeros, que se entretenían adivinando la película que sonaba en la clase de al lado. — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

Asumido el vacío cognitivo sobre el que construiríamos nuestro templo lingüístico, nos disponíamos a plantear un divertido juego basado en unas fotocopias entregadas el día anterior y que, por supuesto, no había traído nadie. O que, según algunos, ni siquiera les habíamos dado. — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

Yo no la tengo, yo no la he traído, ¿pero qué hoja es?, ¿es esta, profe? (mientras nos enseñaban una fotocopia que, obviamente, les había dado la de matemáticas).

El río de excusas acabó en marejada y tocó volver a elegir entre el grito, el silencio acusador o la mano levantada. — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

Optamos por lo de levantar la mano (más que nada, para que no se diga que no tenemos variedad de recursos) y, una vez calmada la situación, nos disponíamos ya a comenzar la actividad cuando, ¡qué suerte!, se abrió la puerta. — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

Era la jefa de estudios, que venía a comentarles, desde el cariño, que no se puede arrancar los pomos de las puertas del baño. Y, siempre desde el cariño, que esperaban que salieran los responsables por su propio pie porque, antes o después, darían con ellos. “Y eso sería peor”. — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

Tras el arranque de lo que podría ser un thriller apasionante -con macguffin en forma de pomos incluido-, la clase vuelve al murmullo inicial y hay que reaccionar rápido y recordarles que, aunque ya estén puestas las notas, estamos en la 2ª evaluación. “Y todo cuenta”. — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

Decirles que están en la 2ª evaluación cuando, mentalmente, siguen en la 1ª es una de esas cosas que uno no aspira a que se crean, porque a estas alturas de trimestre están tan cansados como nosotros y porque saben bien cuándo les decimos cosas que tampoco nos creemos nosotros. — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018

Tras pedirles ejemplos de oraciones y no lograr que soltaran un solo enunciado que no empezara con “en plan”, intentamos -sin mucho éxito- aprovechar los generosos 10 minutos que quedaban antes de que sonara el timbre del recreo y corrieran al patio como si no hubiera mañana. — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de diciembre de 2018