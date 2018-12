Fran Rivera se defiende tras su polémico vídeo en un bar franquista

Que la polémica y Fran Rivera caminen juntos de la mano ya se ha convertido en algo habitual. La última la ha protagonizado tras aparecer en un vídeo desde un bar franquista de Ávila, con el escudo propio de la dictadura y un gran cuadro de Franco. Los calificativos de “facha” no han tardado en sucederse, pero ahora el torero sale en su defensa.

Fran Rivera ha roto su silencio desde el plató de Espejo Público, explicando que se trataba de un vídeo privado que en ningún momento esperaba que saltase a las redes sociales: “Unos amigos de Ávila me dijeron que pasara a ver el sitio que estaba curioso y bueno, la curiosidad mató al gato”, asegura Fran. “Envíe un vídeo a un grupo de whatsapp de amigos y uno que no sabemos quién es lo envió a un amigo de Ávila y este al propietario del bar Casa Eladio”, continúa explicando Fran, que asegura que cuando desde la cuenta del bar se subió el vídeo a redes sociales llamó para que lo retirasen.

“Sería absurdo que yo fuera franquista porque cuando Franco murió yo tenía un año, mi madre pertenecía a la Falange pero en mi casa no se hablaba de política y yo nunca me he posicionado con un partido”, ha declarado el torero respondiendo a todos los que le tachan de “facha” y “franquista”, aunque ha sentenciado contundente: “Lo que sí soy es más español que la tortilla de patatas”.

En cuanto a su apoyo al VOX, Fran ha intentado desvincularse asegurando que lo que realmente le une al partido de Santiago Abascal es su defensa de la tauromaquia, pero que no pertenece a ningún partido ni es abanderado de ningún político.

Fran Rivera, hijo de una famosa que ya salió en prensa con el uniforme de Fuerza Nueva, vota a Vox. Qué sopresa. pic.twitter.com/DTykaEISJz — Javier Bilbao (@jabibilbao) 10 de diciembre de 2018

Quién iba a pensar que Fran Rivera fuera fascista. Parecía tan majo, siempre haciendo cosas tan normales, éticas y cuerdas como hacer malabares con bebés mientras tortura toros… pic.twitter.com/Q4uVUspsJt — Ibai (@Ibai_93) 10 de diciembre de 2018

Que dice Fran Rivera que el video está sacado de contexto

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJA

AY! — Mariló R. (@Bokerona_4) 12 de diciembre de 2018