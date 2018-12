Isonorte recicla más de 9 toneladas de residuos en la Semana Europea Contra el cambio climático

Del 17 al 25 de noviembre las tiendas de la Red Aeress, (Asociación Española de Recuperadores de la Economía Social y Solidaria) entre las que se encuentra las tres tiendas de Isonorte, han contabilizado los beneficios ambientales que supone la reutilización para comprobar la cantidad de CO 2 que se ha evitado emitir a la atmósfera gracias a la adquisición de productos reutilizados.

El resultado de las acciones desarrolladas durante la semana nos revelan que se han recogido en La Palma 9 toneladas y media, dato que se ha visto aumentado en 2000 kilos frente a otras semanas normales debido a la campaña que Isonorte ha llevado a cabo. Algo más de 1 tonelada de artículos han sido vendidos como ropa, muebles, artículos para el hogar, aparatos eléctricos y electrónicos, etc., con los que se ha conseguido que más de 4 toneladas de C0 2 se eviten emitir a la atmósfera lo que equivale a más de 220.00 árboles absorbiendo CO 2 en un día y a 764 coches fuera de la circulación durante un día.

La deslocalización en la producción textil conlleva un mayor uso de transportes y, por tanto, de combustible. Esto supone un incremento de la huella de carbono; lo que se traduce en toneladas de CO2 que contribuyen a más emisiones de gases de efecto invernadero. Por no hablar de los procesos de fabricación, confección, teñido y planchado, que son también importantes consumidores de energía.

Para hacer todos los cálculos nuestra entidad ha utilizado la “ Calculadora de CO 2 ”, herramienta on-line accesible a todos los ciudadanos que permite conocer en el acto las repercusiones positivas de su gesto traducidas, no solamente a Kg. de CO2 evitados, sino en términos de número de coches eliminados de la circulación durante un día o el número de árboles que se necesitan para absorber esa misma cantidad de dióxido de carbono en un día.

La reutilización y el consumo responsable son fundamentales para alcanzar un modelo de Economía Circular y evitar la generación de residuos, conseguir alargar la vida útil de los productos y luchar contra la obsolescencia.

Es primordial destacar, la importante labor social que realizan las entidades como Isonorte que trabajan para la inclusión socio laboral de colectivos en riesgo de exclusión, y que con los beneficios obtenidos de la adquisición de los artículos de 2ª mano, se sustentan los programas de inserción. Para Poder colaborar con las donaciones de textil y calzado se pueden dirigir a la red de contenedores que el Cabildo Insular junto con Isonorte a distribuido por toda la isla o dirigirse a las tres tiendas de segunda mano en donde también podrán encontrar artículos de su interés.