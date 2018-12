IUC enmienda los presupuestos de Los Llanos de Aridane por 356.000 euros

Izquierda Unida Canaria (IUC) en Los Llanos de Aridane ha presentado en la mañana de este jueves, 27 de diciembre, trece enmiendas por importe 356.000 euros a la propuesta de Presupuesto para el ejercicio 2019 del grupo de Gobierno del PP, con el objetivo de “reforzar los servicios públicos y las políticas sociales prestados por la Corporación llanense”.

“Un año más presentamos mejoras centradas, fundamentalmente, en las partidas de carácter social, planteando instaurar la subvención del I.B.I. para aquellas familias con menos renta del municipio (50.000 euros) o la introducción de una línea propia del Ayuntamiento de ayudas al alquiler de vivienda (60.000 euros)”, argumentan desde IUC.

Detallan que dentro de las propuestas sociales está el aumento hasta los 50.000 euros de la partida destinada a acciones contra la violencia de género y la financiación, con 18.000 euros, del Servicio Municipal de atención para el Colectivo LGTBI. “Además, proponemos aumentar en 20.000 euros, hasta los 50.000, la partida destinada a las becas de desplazamiento e incrementar hasta los 100.000 euros la partida destinada a obras de accesibilidad en el municipio”.

“La apuesta por el reforzamiento de los servicios públicos se concreta con la propuesta de aumento en 40.000 euros de la partida destinada a las obras de mejora en los colegios del municipio”, añaden, al tiempo que plantean la creación de una nueva partida, dotada con 51.000 euros, para la mejora y mantenimiento de los almacenes municipales. Por otro lado, consideran necesario seguir mejorando el mobiliario, tanto de la biblioteca municipal, como ya propusieron el año pasado, y del archivo.

Finalmente, “desde IUC volvemos a insistir en la necesidad de que el Ayuntamiento elabore unas nuevas bases, como se comprometió el grupo de Gobierno del PP en el año 2016, para la concesión de ayudas a entidades deportivas, que este ejercicio alcanzan los 210.800 euros”. Estas partidas, alegan, serían financiadas con la reducción, entre otras, de las destinadas a atenciones protocolarias, publicidad y propaganda así como a diversas fiestas del municipio.

IUC confía que “las enmiendas no sólo sean incorporadas, sino que luego se desarrollen, algo que lamentablemente no ha sucedido en los últimos años, lo que llevó el año pasado a nuestra formación política a votar en contra, tras no haber desarrollado prácticamente ninguna de las acciones propuestas por nuestro partido que tenían financiación en el presupuesto”.