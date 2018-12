Kevin Spacey reaparece en un polémico vídeo como Frank Underwood para negar las acusaciones de abuso sexual

El actor estadounidense Kevin Spacey ha publicado en su canal de YouTube un vídeo titulado ‘Let me be Frank’, un juego de palabras con el personaje que interpretó en la serie House of Cards, Frank Underwood. En el ya polémico vídeo, el actor se pone de nuevo en la piel de dicho personaje para defenderse de las acusaciones de abusos sexuales y negar cualquier comportamiento incorrecto.

“No voy a pagar el precio por cosas que no he hecho. Ustedes no creerían lo peor sin tener evidencia, ¿o sí?”, pregunta Spacey durante el vídeo de 3 minutos, su primera aparición pública desde que surgieran en noviembre de 2017 las acusaciones de abuso sexual. “No se apresurarían a sacar conclusiones sin conocer todos los hechos. CLaro está que algunos se lo creyeron todo y solo están deseando escucharme confesarlo todo”, añade.

El polémico vídeo se publica justo el mismo día en el que la Fiscalía estadounidense acusa a Spacey de abusar sexualmente de un joven de 18 años de edad en un bar de Massachusetts, hace dos años. Según el escrito del fiscal de distrito, el actor deberá comparecer el próximo 7 de enero por los cargos de asalto indecente y agresión en contra de un menor de edad.

El vídeo ha generado polémica en las redes sociales y acumula en apenas un día más de 4 millones de reproducciones.