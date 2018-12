La alcaldesa de Fuencaliente se siente “engañada” por Luis Torres

La alcaldesa de Fuencaliente, Nieves Mary Rodríguez, se siente “absolutamente engañada y traicionada” por su socio de gobierno, Luis Torres, quien la pasada semana acordó en el seno del comité local de su partido político, el PSOE, la retirada del apoyo a la regidora local. Esta paso supondría un giro de 360 grados en el escenario político del consistorio a seis meses de las elecciones municipales.

La alcaldesa no ha logrado de momento, reunirse con su teniente alcalde y concejal de Hacienda, quién la emplaza a una reunión que no tendría lugar hasta la próxima semana, una vez termine el puente de La Constitución. Mientras esto ocurre, son varios los que señalan que Luis Torres ha mantenido una cada vez más estrecha proximidad con Coalición Canaria y su portavoz municipal, el ex alcalde nacionalista Gregorio Alonso, a quien se le atribuyen serias intenciones de presentar una moción de censura que prosperaría con el apoyo de Torres.

Desde la Secretaría General de los socialistas palmeros mantendrán un encuentro con el edil, de cuyas intenciones políticas aseguran no tener aún conocimiento. Por su parte, el teniente alcalde socialista y protagonista de este nuevo capítulo convulso en el municipio sureño, asegura que no “son necesarios unos días para meditar sobre lo que va suceder y para mantener reuniónes”, mientras señala las formas autoritarias de la alcaldesa y sus posiciones enfrentadas en asuntos de importante calado para el municipio, como origen de esta crisis. Asegura la alcaldesa que “lo único que genera esta situación es inestabilidad para el municipio de Fuencaliente” de tal forma que “no se entendería que a unos meses de las elecciones, tras toda una legislatura en la que ha cumplido con un pacto de gobierno serio y riguroso, se adopte esta postura por parte de Luis Torres”.

Si el socialista abandona el grupo de Gobierno, Coalición Canaria pasaría convertirse en la fuerza política con preponderancia a la hora de conformar un nuevo liderazgo municipal, frente a los tres concejales de la Unión Progresista de Fuencaliente (UPF). Resultaría decisiva entonces la posición tanto del voto del concejal socialista, aún en el gobierno de Nieves Mary Rodríguez, así como el del único concejal electo de Sí se Puede, Eduardo Pérez, que durante todo el mandato ha dado su apoyo puntual al grupo de Gobierno para avanzar en el desarrollo de políticas municipales que entendían necesarias.

Frente a los argumentos que sitúan como origen de esta fractura política entre los concejal de UPF y el edil socialista, la elaboración y posterior frustrada aprobación de los Presupuestos municipales, llevados a pleno el pasado mes de noviembre, la regidora local asegura que “estamos hablando de que es Luis Torres el concejal de Hacienda, que ha refrendado, elaborado y apoyado como no podía ser de otra manera estas cuentas de las que yo, como alcaldesa, soy también responsable”. Para Rodríguez “lo peor es que, pese a este panorama que el trae ahora, no hemos tenido ni una sola queja por parte de él no solo ahora, sino en toda la legislatura”.