La cantante canaria Cristina Ramos, a un paso de ganar ‘La Voz México’

La cantante grancanaria Cristina Ramos actuará el próximo lunes en la gran final de La Voz México y si bien reconoce que no tiene muchas posibilidades, la afronta “feliz y satisfecha” con la actuación que va a hacer porque refleja “muy bien” quién es, cómo se siente y sus gustos con respecto a la música. “Creo que va a gustar mucho”, remarca.

Cristina Ramos admite que se siente “muy contenta” y con “muchas ganas” de afrontar la final a pesar de que la voz no le acompaña porque descansan “más bien poco” y “no da tiempo a estar en silencio y a gestionar los tiempos”, pues están “continuamente hablando con gente, ensayando, haciendo entrevistas y la voz no para”. No obstante, reconoce que se respira “mucha energía” y tanto ella como los demás finalistas están “muy contentos, muy emocionados y muy felices por estar ya en la final”.

La cantante grancanaria comenta que ya sólo quedan ocho artistas y no hay el “estrés” que había al principio. “Ya no es el corre corre, el tener que cambiarte de ropa rápidamente, tener que maquillar a veinte personas más; somos solamente ocho y empiezan a suceder cosas bonitas. El círculo se ha estrechado y ya hay una relación muy especial entre nosotros”, afirma la artista, que reconoce que se siente “en el cielo” y “muy feliz” con todo lo que está viviendo: “Es algo que no voy a olvidar porque están sucediendo cosas muy bonitas”.

Sobre sus posibilidades de ganar La Voz México, indicó que si se hace una pequeña retrospectiva, no ha habido ningún extranjero que haya ganado el concurso, así que no espera ganar porque “aquí son un poco celosos a la hora de que tiene que ser un mexicano quien tiene que ganar”. “Hay un pensamiento generalizado de que La Voz México es para los mexicanos, para dar una oportunidad a gente mexicana que quiera darse a conocer y que sean talentos nuevos”, afirmó. En cualquier caso, ha querido dejar claro que la han acogido “muy bien”, que está recibiendo muchos mensajes de cariño y apoyo, y tiene la sensación de que se la quiere. “Habrá que ver lo que sucede. Todo puede pasar”.

De cara al futuro, Cristina Ramos comenta que su paso por ‘Got Talent’ le sirvió para comprobar que tras participar en este tipo de concursos “hay un cambio significativo cuantitativa y cualitativamente en el sentido de que todo mejora”. “No sabemos en qué puede estar basada esa mejora, pero soy de las que piensa que este tipo de experiencias siempre te aporta algo”, afirma la artista.

Para la cantante, La Voz México es un “escalón fantástico” de cara a darse a conocer en Latinoamérica y cree que “dará sus frutos”. “Pero todo está en manos del pueblo mexicano y de las votaciones; de lo que hayan visto y sentido a través de la pantalla, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que realmente sucede y hay que contar con ello”, añade.

Por otro lado, Cristina Ramos destaca que el hecho de estar en el ‘Team Carlos’ le ha hecho poder conocer de cerca a Carlos Rivera no sólo como artista, sino también como artista, y ha tenido la oportunidad de hablar con él de sus próximas giras. De hecho, existe la posibilidad de que en algún momento, si coinciden en alguna de esas giras, pudieran hacer algún dueto. “Habrá que ver cómo sucede todo pero sería fantástico. Como artista, Carlos Rivera es espectacular encima del escenario; tiene mucha energía y transmite un montón. Se puede conseguir una sinergia preciosa encima del escenario y me gustaría compartir con él algún tema y esa energía tan especial”, reconoce la cantante grancanaria.

Tras su paso por La Voz México, Cristina Ramos actuará el próximo 11 de enero en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. “Mi sueño es que la gente vaya, que haya un gran lleno y que la gente que me apoya asista a ese gran evento”. Para la cantante, se trata de un concierto especial porque podrá cantar canciones que han significado algo en su vida y que le han hecho cambiar y crecer como artista y como persona. “Uno de mis sueños, ahora mismo, sería que tuviéramos un lleno. Tengo fe en ello y muchas ganas”, reconoce.