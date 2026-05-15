La Fundación DISA y la Joven Orquesta de Canarias organizan un certamen nacional de orquestación

La primera edición del Concurso Nacional de Orquestación Fundación DISA-Jocan, dirigido a impulsar el talento joven, se presenta el próximo miércoles, 20 de mayo (10.30 horas), en el Hotel Iberostar Grand Mencey de Santa Cruz de Tenerife, donde se darán a conocer los detalles de una convocatoria que aspira a convertirse en referente para jóvenes profesionales de la composición.
El certamen, promovido por el Gobierno regional, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), y la Fundación DISA, está dirigido a músicos de entre 18 y 30 años y ofrece un premio único de 5.000 euros, además de la posibilidad de que las obras ganadoras sean interpretadas por la Joven Orquesta de Canarias (Jocan) en concierto.
La iniciativa propone la orquestación de piezas vinculadas al patrimonio musical canario, reforzando así el objetivo de impulsar la creación contemporánea a partir de las raíces culturales del Archipiélago. En la presentación intervendrán la directora de la Fundación DISA, Sara Mateos, y el director artístico de la Jocan, Víctor Pablo Pérez, quienes compartirán las claves del proyecto en un ambiente cercano, pensado para el intercambio de ideas y la conexión con directores de orquestas, conservatorios, escuelas de músicas y jóvenes talentos.